La empresa aérea American Airlines demandó a una plataforma de viajes que encuentra pasajes de avión baratos, ya que, según la aerolínea, "va en contra de una idiosincrasia 'contraintuitiva' en materia de precios".

El sitio en cuestión se llama Skiplagged, y la estrategia, llamada también "skiplagging" o "billete a ciudad oculta", permite que, en lugar de reservar un vuelo a la ciudad deseada, a veces resulta más barato reservar un vuelo con escala en esa ciudad y bajarse del avión antes del destino final previsto en el billete, con lo que se pierde el último tramo del viaje.

Esta estrategia no es ilegal, pero las compañías aéreas lo consideran una violación de sus políticas. Skiplagged presume de ofrecer "ofertas ridículas de viaje, que no podrás encontrar en ningún otro sitio", al tiempo que promete "vuelos que las aerolíneas no quieren que veas". De esta manera, la plataforma ha sido una especie de espina clavada en las costillas de las compañías aéreas desde que nació, en el 2013.

Este es el motivo de su popularidad entre los viajeros: en julio, la página tuvo casi 4 millones de visitas. Skiplagged destaca ahorros pequeños (que rondan los 5 dólares), hasta mayores (cercanos a los 70 dólares por viaje). En porcentajes, el ahorro se ubica en los dos dígitos.

En la última década, United Airlines demandó a Skiplagged en el 2014, junto a Southwest Airlines, que intentó llevar al sitio a la Justicia en el 2021. El caso de United fue desestimado, y el de Southwest se resolvió en favor de la web luego de largas batallas legales. En esta ocasión, American Airlines espera triunfar en su afán de llevar a juicio a la plataforma, a la que acusa de "emplear prácticas de tickeo no autorizadas y engañosas".

La empresa aérea asegura que "Skiplagged a menudo cobra a los consumidores más que si hubieran reservado un billete directamente con American o a través de un agente autorizado de American".

Skiplagged sabe que cualquier billete emitido puede ser invalidado, y que American podría cancelar el billete si lo detecta. Por esto, la plataforma oculta su actividad, y también les dice a sus clientes que lo oculten a American.

"La práctica de emisión oculta de billetes urbanos está prohibida por las Condiciones de Transporte de American y los acuerdos de agencia", dijo American Airlines en un comunicado.