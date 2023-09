La pelea prepagas versus médicos, con el afiliado como rehén

Las empresas de medicina prepaga firmaron el acuerdo con el Gobierno nacional para congelar cuotas hasta diciembre, pero el congelamiento, lo trasladaron también a lo que le pagan a los médicos por las consultas, lo que generó una reacción casi inmediata.

Los profesionales manifestaron en las últimas horas a través de distintas asociaciones, que comenzarán a cobrar un bono que permita una cobertura mínima del servicio.

“Es mentira que esto se produce a raíz del congelamiento, a nosotros no nos actualizan los valores cada vez que las prepagas aumentan la cuota, con suerte se hacen dos revisiones al año”, explicó una médica pediatra que atiende por varias prepagas y obras sociales. “Esto genera un conflicto en la relación médico-paciente, porque es entendible el enojo del afiliado”, detalló la profesional citada por el diario Página/12.

La noticia del cobro de un bono se conoció el jueves pasado cuando distintas asociaciones médicas difundieron un comunicado donde reconocen que el valor de la consulta nunca fue fijado por ellas, sino por las compañías prepagas.

“Tradicionalmente, este servicio era valorado por los financiadores de salud, pero nunca hemos tenido la capacidad de fijar su valor nosotros mismos. Nunca pudimos determinar cuánto debemos percibir por esta labor y cuándo debemos recibirlo”, dijeron los médicos.

La coyuntura actual “ha llevado los honorarios médicos al nivel más bajo de la historia”, según los profesionales, y a esto se sumó “el retraso en el pago de honorarios entre dos y seis meses,” que los perjudica especialmente en una coyuntura de alta inflación, dijeron.

El antecedente más cercano del conflicto se dio en Mendoza a finales de agosto, cuando el Círculo Médico local anunció que sus integrantes comenzarían a cobrar 6.000 pesos la consulta a afiliados de obras sociales y prepagas.

Las empresas y obras sociales llegaron a ofrecer mejorar sus pagos en 4.000 pesos por consulta, lo que los profesionales rechazaron. Es por eso que algunas entidades, al menos en Mendoza, reintegran hasta 4.000 pesos por consulta hasta 7 días después de la prestación. El reintegro se llevará a 4.500 pesos en octubre en algunas firmas.

Incluso las empresas y obras sociales en Mendoza, enviaron instructivos sobre cómo actuar a partir del quiebre y la negociación en curso.

Volviendo al panorama nacional, varios medios han publicado que el bono está hoy entre 2.000 y 3.000 pesos para las consultas ambulatorias en la provincia de Buenos Aires. El objetivo es llegar a una cobertura mínima de 6.000 pesos el valor de la consulta.

Se analiza la legalidad de esto porque no está contemplado en el contrato de servicios con las prepagas. En la práctica, esto sería la institucionalización de algo que ocurre en los hechos, como es el cobro de un copago, coseguros o adicionales, pero bajo una figura legal no definida todavía: un “bono no reintegrable” pues queda en claro que las financiadoras de la salud no se los reembolsarán a sus afiliados.

El Hospital Universitario Austral, que opera en la localidad bonaerense de Pilar, circuló entre sus pacientes un comunicado informando que: “Los crecientes costos a los que una institución como la nuestra debe hacer frente no logran ser cubiertos por los ingresos que genera la actividad. Por tal motivo, nos vemos en la necesidad de solicitar un bono contribución al momento de la atención, que será temporal y se aplicará a todos los pacientes”, y detalla: un valor de 3.000 pesos por consultas ambulatorias, 4.000 pesos por emergencias y cifras que oscilan entre 10.000 y 20.000 pesos por internación. “Esto es claramente ilegal”, sostienen fuentes del sector, pero desde el Ministerio de Salud aún no hicieron declaraciones.

Cada círculo médico local y cada clínica privada negocia los valores y honorarios con las financiadoras “que son casi 200, por eso hay mucha variabilidad y se hace compleja la regulación a nivel nacional”, indican las fuentes.

El negocio de las prepagas es puramente financiero, a diferencia de a los médicos, poco les preocupa el tratamiento que reciban los pacientes, indicaron desde las asociaciones profesionale.s

El debate lo avivó Cristina Kirchner este sábado durante una charla pública, cuando dijo: “Es un problema de intereses y de corporaciones. Lo que hacen las prepagas no es comportarse como aseguradoras de la salud sino como financieras, se preocupan por girar dólares al exterior y a los médicos les pagan miserias”.

Los planes de las empresas

Swiss Medical Group es una de las diez financiadoras líderes del sistema de salud, la cuota para una persona cuando es mayor de 60 años llega a 190.000 pesos y la cobertura de los medicamentos es de 50 por ciento.

Un ejemplo similar citó la vicepresidenta en público y lo comparó con el PAMI donde los jubilados tienen cobertura de hasta el 100 por ciento de los remedios con la gestión actual.

“Con las prepagas se produce un salto enorme cuando pasás la barrera de los 60, si venías pagando una cuota de cerca de 40.000 pesos, de un momento a otro pasas a pagar 120.000 pesos”, contó un afiliado.

La actualización de las cuotas de las prepagas, que religiosamente informan mes a mes a sus afiliados, no se traduce en mejores pagos a los profesionales de la salud ni los sanatorios.

“Solo una mínima parte de esos aumentos, que en julio y agosto rondaron el 7 por ciento promedio, lo reciben los médicos y sanatorios. Y además el pago generalmente se hace a los 90 días, y otros 30 días lleva entre que elaboras la factura y otros temas de administración, entonces estamos a cobrando a 120 días cuando las clínicas tienen proveedores que desde los sueldos hasta el que provee el oxígeno y los medicamentos son a 90 días, entonces el sistema está profundamente descalzado”, advierte el director de un sanatorio privado citado por Página/12.