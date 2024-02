La paritaria será mensual para los estatales bonaerenses y marca un fuerte precedente

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, acordó con los gremios que representan a docentes y empleados públicos de la provincia, que negociará aumentos salariales todos los meses, tras acordar una suba del 20% a cobrar con el sueldo de febrero.

El secretario gremial de UPCN Provincia, Juan Pablo Martín Oyarzábal, dijo que se acordó un aumento del 20% en el básico y una actualización de los topes de las asignaciones familiares por hijo.

Desde ese sindicato confirmaron además que la negociación paritaria se reabrirá en los primeros días de marzo "para sentarnos a discutir una nueva actualización salarial que nos permita no perder poder adquisitivo del salario contra la inflación".

Hace apenas un mes, Kicillof había cerrado la paritaria con los empleados públicos por decreto. Fue una suba del 15% para diciembre y 10% a cuenta de enero que los gremios consideraron "insuficiente".

Ese aumento significó un giro en la negociación salarial con los empleados públicos de la provincia. Fue la primera vez que el gobernador define una suba salarial de manera unilateral, sin el acuerdo de los gremios. Esta vez, el gobernador ajustó los números y consiguió el respaldo de los líderes sindicales que aceptaron el aumento.

"El 20% de aumento prácticamente empata a la inflación de enero, por la cual definimos aceptar la propuesta. Lamentablemente, vamos a tener que mantener instancias de negociación mensuales para evitar que se pulverice el salario", dijo Claudio Arévalo, secretario general de ATE Provincia.

En tanto, los gremios docentes recibieron la misma oferta, pero a diferencia de los estatales, en los maestros ese 20% se calculará sin tomar en cuenta el Fondo de Incentivo Docente (FONID), que el Gobierno nacional no seguirá pagando, según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni.

De este modo, el porcentaje ofrecido no impactará sobre el plus del fondo educativo nacional que llega a conformar el 15% del salario de los docentes. Es una variable inédita que conlleva una negociación distinta entre Gobierno provincial y los gremios que no ocultan un fuerte respaldo hacia Kicillof.

En febrero, para los sueldos de enero, la Provincia se hizo cargo de esos montos, pero ya avisó que no podrá volver a costear esa inversión en marzo, para los sueldos de febrero.

Este miércoles, el Gobierno nacional descartó la posibilidad de enviar a las provincias los fondos educativos.

En la provincia de Buenos Aires, el FONID son 8.300 millones de pesos, más otros 6.200 millones en conceptos de conectividad, que también cobran los docentes. En total, representan 14.500 millones que van directo al bolsillo de los docentes y que el Gobierno nacional dejó de transferir.

Kicillof aseguró que su gobierno iniciará reclamos formales ante la administración nacional, tanto por el FONID como por la quita del fondo compensador para el Transporte, que tuvo un impacto directo en los municipios grandes por fuera del AMBA. En el caso de la provincia de Buenos Aires, ese fondo supone unos 900 millones de pesos.

Con información de La Política On Line