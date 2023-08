La muerte súbita mata a 40 mil argentinos por año

La frase "muerte súbita" se escucha asiduamente como causa de decesos, pero yendo más a fondo engloba un montón de información a considerar, ya que las cifras en Argentina son grandes, y por otro lado las franjas etarias que afecta también son llamativas.

Eduardo Arellano, emergentólogo, director RCP Argentina, explicó de qué se trata: “La muerte súbita es la muerte inesperada, repentina, que se da en forma abrupta en una persona aparentemente sana", explicó en su conversación con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news).

"Es más común en bebé, niños y en personas menores de 35 años", agregó, precisando que "la mayoría de las veces se da por causas no conocidas, personas que quizás no tienen una evaluación cardiológica, ni tienen estudios previos y ante el esfuerzo de algún ejercicio, ante el estrés de alguna situación, lo que vemos es una persona que se desmaya, simplemente pierde el conocimiento y cuando nos acercamos no respira".

“Lamentablemente muy pocas personas saben hacer RCP, que es lo que se tiene que hacer en estos casos, por eso los consejos en esta semana de concientización es hacerse controles cardiológicos antes de realizar cualquier tipo de actividad deportiva, pero también capacitarse en técnicas de RCP y uso del desfibrilador, porque la única chance que tendrá una persona de muerte súbita es que un testigo presencial inicie las maniobras de RCP", precisó Arellano.

"De otra forma, el no hacerle nada, y eso es lo que pasa en la realidad, la gente ante alguien que pierda el conocimiento y entre un paro cardíaco, llama a la ambulancia pero no hace nada, esperan 15 o 20 minutos hasta que llega el auxilio médico, y cuando llegamos ya es tarde, porque a una víctima de muerte súbita si no se le realiza ninguna maniobra, a los 4 minutos se produce la muerte cerebral".

Por ello es importante hacer un curso de RCP. Es una capacitación que en general no dura más de 2 horas, donde también enseñan a usar un desfibrilador. Hay una ley nacional que se reglamentó en junio del 2022, la 27.159, que hace obligatoria la instalación de desfibriladores en lugares públicos. "Es una ley nacional que debería cumplirse en todo el país, pero lamentablemente no se cumple mucho", indicó el experto.

Ahondando sobre el tema, remarcó: “No estamos preparados para esta situación de muerte súbita, a pesar que hay buenas leyes como esta que dije, la ley de muerte súbita y la de RCP en las escuelas, pero muy pocas personas saben hacer RCP, en muy pocos lugares hay desfibriladores".

"También es mala la respuesta del servicio de emergencia, que es el tercer eslabón de la cadena pero debería llegar una ambulancia equipada como corresponde con el recurso humano que corresponde por lo menos en 15 o 20 minutos".

Y para dar una idea de la importancia, Arellano concluyó: “Es la primera causa de muerte en la Argentina y en el mundo. Cuando hablamos de muerte súbita, hablamos de una muerte cada 15 minutos, hablamos de más de 40 mil muertes al año".

"Mi recomendación es hacer un curso de RCP, de primeros auxilios para saber qué hacer, tener un desfibrilador cerca, el Estado lo debería proveer y que el sistema de emergencia llegue en tiempo”.