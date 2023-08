Muerte súbita: una realidad que se puede cambiar con más conciencia y más desfibriladores

La muerte súbita es aquella que se produce de forma natural, repentina e inesperada, la mayoría de las veces por una causa cardiovascular. En Argentina, se estima que hay cerca de 45 mil muertes súbitas por año, lo que equivale a una cada 15 minutos. Muchas de estas muertes podrían evitarse si se aplicaran las medidas adecuadas de prevención y atención.

La importancia de la reanimación cardiopulmonar y el desfibrilador

La reanimación cardiopulmonar (RCP) es un conjunto de maniobras que consisten en hacer compresiones en el centro del pecho y dar respiraciones boca a boca a una persona que ha sufrido un paro cardíaco. El objetivo es mantener el flujo de sangre y oxígeno al cerebro y al corazón hasta que llegue la ayuda médica. El desfibrilador es un aparato que emite una descarga eléctrica al corazón para restablecer su ritmo normal y así evitar la muerte súbita.

A pesar de que se sabe que la RCP y el desfibrilador pueden salvar el 70% de las vidas en caso de muerte súbita, la mayoría de las personas no sabe cómo actuar ante esta situación. Muchas veces se llama al número equivocado, se pierde tiempo valioso o se desconoce el uso del desfibrilador. Además, no hay suficientes desfibriladores en los lugares públicos donde debería haberlos según la ley nacional.

El testimonio de una testigo

Sonia (39 años) trabaja en el centro de Buenos Aires y presenció un caso de muerte súbita en su oficina. “Estábamos trabajando y una compañera salió de la oficina de al lado gritando, Darío se desmayó, llamen a una ambulancia, se lo ve mal. Mientras unos compañeros lo ponían en el suelo, otra llamó al 911. No sabíamos qué hacer”, relató. Y continuó: “Como respuesta al 911 llegó la policía, claro, ahí nos dimos cuenta de que tendríamos que haber llamado al 107 que es el SAME. En planta baja había un desfibrilador, pero nadie sabía cómo usarlo. Mi compañera recibió una videollamada del SAME donde comenzaron a darnos instrucciones sobre cómo hacer las compresiones en el centro del pecho”.

La semana de la concientización y la prevención

Del 21 al 27 de agosto se celebra la semana de la concientización y la prevención de la muerte súbita, impulsada por diversos organismos como la Fundación para la Prevención de la Muerte Súbita (FuPreMus) y la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC). El propósito es difundir información sobre esta problemática, capacitar a la población en RCP y desfibrilación, y exigir el cumplimiento de la ley que regula estos temas. Cuidar el corazón es cuidar la vida.