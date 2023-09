Este sábado fue un día histórico para las actividades que se llevan adelante en Tecnópolis. La Gran Orquesta Federal Infantil y Juvenil, compuesta por 2.500 chicos de todo el país, realizó un concierto inédito en el país, con la participación especial de los músicos León Gieco, Nahuel Pennisi, Nadia Larcher, Malena D'Alessio y Rolando Goldman. El ingreso fue libre y gratuito, y al final la Gran Orquesta grabó el Himno Nacional Argentino.

En el acto estuvieron presentes Tristán Bauer (ministro de Cultura), María Rosenfeld (directora de Tecnópolis), Rolando Goldman (coordinador de las Orquestas Infantiles), Laura Bianchi (directora nacional de Diversidad y Cultura), y Federico Prieto (secretario de Gestión Cultural). El megaconcierto, llamado La Cultura es la Sonrisa fue un evento nunca antes visto en el país, ya que está formada por orquestas vinculadas al Programa Social de Orquestas Infantiles y Juveniles.

De esta manera, 32 orquestas infantojuveniles de Chaco, La Pampa, Entre Ríos, La Rioja, Córdoba, Santa Cruz, Chubut, Tucumán, Santa Fe, Neuquén, Buenos Aires y CABA se unieron a la Orquesta Becarios de las Becas Martha Argerich, y la Orquesta Sinfónica Juvenil Nacional José de San Martín.

El conjunto de músicos que tocó este sábado 23 de septiembre está integrado por:

-450 violines,

-140 violonchelos,

-100 contrabajos,

-270 guitarras,

-140 charangos,

-120 bombos legüeros,

-120 flautas traversas

-80 clarinetes

-120 sikus

-70 quenas

A ellos se les suman violas, arpas, oboes, trompetas, trombones, eufonios, tubas, cornos, saxos, bandoneones, acordeones, pianos, timbales, cajones peruanos, platillos y otros accesorios de percusión.

Entre las obras que interpretó la megaorquesta, se pudo escuchar La Calandria, Desde el puente carretero, Zamba de mi esperanza, La vaca estudiosa, Juana Azurduy, En el barrio hay una orquesta, La rockola sinfónica (fragmentos de canciones del rock nacional) y La cultura es la sonrisa, de León Gieco.

Bauer expresó: "Cuánta emoción sentimos al estar aquí, en Tecnópolis, con el acompañamiento de artistas extraordinarios. Cada uno de ustedes son protagonistas de este momento. Y quiero agradecer a los trabajadores de la TV Pública que van a grabar todo el concierto y lo van a transmitir para todo el país. Me sumo a las palabras de Rolando Goldman: es tiempo de defender lo público, la educación pública, la salud pública, nuestras orquestas”.

“Estamos ante un hecho histórico que va a quedar para siempre en nuestras mentes y corazones. Y no es casualidad que hayamos podido concretarlo, porque estamos asistiendo a este hecho histórico no como espectadores, sino como protagonistas. Porque en cada barrio popular, donde hay una orquesta, se sabe cabalmente qué significa el trabajo. Nosotros concebimos estas experiencias como procesos, no como eventos", comentó Rolando Goldman.

Por su parte, antes de comenzar el concierto, algunos de los jóvenes músicos compartieron sus experiencias musicales, como Ezequiel, de la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil “Cunumí”, Paraná, Entre Ríos: "En la Orquesta toco el violoncello y la verdad es que, ahora, estoy muy nervioso, pero practiqué mucho para estar acá. Todo el ensayo fue bastante intenso, fueron muchas horas. Sobre todo, para este concierto".

Alejandro, de la Orquesta infantil y juvenil “El campito comunitario” Villa 15, Villa Lugano (CABA), compartió: "En mi caso, toco la guitarra. Por mi parte, estoy bastante tranquilo. Digamos que de nervios, del uno al diez, estoy en un cuatro. Así que bien. La verdad es que ensayé bastante y ya quiero tocar. Quiero disfrutarlo".

El programa de Orquestas Infantiles y Juveniles

El Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles se creó en el 2005 con el propósito de extender y consolidar en todo el territorio nacional un modelo de orquestas que tengan como premisa fundamental la socialización y el esfuerzo colectivo de sus integrantes. Funciona a través de un esquema de convenios con municipios, provincias y organizaciones de la sociedad civil.

Durante los últimos cuatro años, el Programa agrupa a 100 orquestas vinculadas, entre orquestas nuevas y otras preexistentes. De estas, 55 pertenecen al Programa Andrés Chazarreta, y 45 al Programa Celia Torrá.