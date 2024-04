El auge del gin: creció el consumo y hay más de 300 etiquetas nacionales

Las bebidas alcohólicas, como todo producto de consumo masivo, tienen sus épocas, sus tendencias y sus modas, y sin saberse muy bien por qué, hay momentos en que se vuelven vedettes del mercado, en esta instancia no solo las tradicionales, sino que también aparecen productos de nicho, fusiones, reinterpretaciones y hasta destilados artesanales.

Es lo que está ocurriendo con el gin desde hace un tiempo, donde además han surgido infinidad de etiquetas en cualquier ciudad que se precie.

Matías Hallu, ingeniero químico UTN, emprendedor, maestro destilador, habló de este boom en El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de ciudadano.news), indicó:

“En los últimos años el consumo de gin ha tenido un crecimiento exponencial, apalancado por la pandemia. A partir del 2020 muchos de los que antes hacían cerveza artesanal, empezaron a destilar, empezaron a producir gin porque dentro de lo que son las bebidas destiladas, en cuanto a proceso, es la más fácil. Uno en dos o tres días puede tener un gin listo para la venta, contra el ron que son 6 meses, un whisky que son mínimo 3 años. En cuanto a tiempo y facilidad de procesos la verdad es la bebida de preferencia para incursionar en lo que es bebidas destiladas".

“Se ha visto un crecimiento muy grande en estos años. hoy se estima, la realidad es que la mayoría aún no están habilitados, muchos hacen en sus casas, pero se estima que hay una 550 marcas de gin nuevas que han nacido en los últimos 4 o 3 años", añadió el especialista,

"Eso es algo que se ve, uno va a una vinoteca y encuentra varias marcas de gin, tiene mucha variedad, y con esta aparición de nuevas marcas y la aparición de nuevos sabores hace que vaya aumentando el consumo porque en este boca a boca la gente va queriendo probar nuevos sabores, nuevas sensaciones".

A la vez, Hallú también dejó una serie de sugerencias de cómo consumirlo: “Ahora que empiezan los días fríos, estamos acostumbrados a tomar el gin con agua tónica; no significa que esté mal, pero es un trago de verano. Uno ve la estacionalidad que hay en el consumo, como en verano las ventas son explosivas y después cuando empieza el frío decaen, lo mismo que pasaba hace muchos años con la cerveza, hoy sigue pasando con la sidra".

"Entonces, es invitar al consumidor a que empiece a probar nuevas maneras de tomar el gin, entre ellas tomarlo puro es una muy buena opción para percibir el aroma y el sabor real que tiene ese gin. Un error muy común cuando uno toma un gin tonic es agregarle una ramita de romero, algún cítrico, y eso si bien potencia ciertos sabores, ciertos aromas del gin, también le cambia el perfil original, entonces no se aprecia lo que inicialmente era ese gin".

Obvio que no todos los gin están pensados para tomarlos puros, "algunos son mucho más agresivos en garganta, queman más, y eso está muy asociado a la calidad de base del alcohol que se utiliza. Cuando el gin es de mejor calidad, uno nota que no le quema en garganta, en contraposición con uno que es más económico y que si sucede eso es porque está pensado para tragos", remarcó.

Sobre las características de la bebida, agregó: “El gin suele estar entre 38 y 43% de alcohol, eso es variable y es un parámetro de tantos de lo que uno selecciona al momento de hacer una receta. Lógicamente mientras más alcohol tenga más probable es que queme la garganta, no es lineal, puede ser que uno no le queme en garganta uno de 43% y si uno de 38, va asociado a la calidad del alcohol".

"Por qué es tan rápido, porque a diferencia de las demás bebidas destiladas cuando uno elabora gin puede comprar ya hecho, uno compra un alcohol neutro y de destilado de grado alimenticio, y a eso le macero con botánicos, que son hierbas, baya, raíces, flores, lo que le quieran poner para darle ese perfil característico de sabor y aroma. Entonces macero ese alcohol para aromatizarlo y una vez que pasa un cierto tiempo, entre 24 o hasta 48 horas, no más que eso porque puede quedar turbio, ahí se lo destila, en esa destilación hago una separación de las partes que quiero de las que no".

Y en esta instancia marcó algunas características curiosas: "Tengo por ejemplo lo que llamamos las cabezas, los corazones y las colas. Las cabezas es lo primero que uno obtiene de la destilación, es bastante agresivo en aroma, tiene aromas que recuerdan al quitaesmalte, tiene algunos compuestos tóxicos como el metanol, por eso es importante separarlo, y al final tenemos las colas que ya tienen gusto a humedad, olor a perro mojado, son sabores que no son agradables y ya lo descartamos; no hace mal pero no quedan bien en la bebida.

Nosotros nos quedamos con los corazones, eso que obtenemos al final de la destilación tiene aproximadamente 80 o hasta 86% de alcohol. Después pasa a un último paso que es la hidratación".

“La materia prima que no puede faltar en el gin es el enebro", explicó, teniendo en cuenta que al igual que su hermana la ginebra es el ingrediente fundamental.

“El mercado de las bebidas destiladas todavía tiene mucho para dar. El gin va a seguir creciendo los próximos años, obvio que se ve golpeado por las cuestiones económicas. Hoy si me paro en abril, dos factores que están haciendo disminuir el gin, son las cuestiones económicas y cuestiones que viene el frio. Ahí tratar de romper con la estacionalidad, invitar a la gente a probar un gin puro, en tragos como el negroni, que es una parte de gin, una parte de un vermut y una parte de bitter”, concluyó.

