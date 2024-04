Receta digital y venta en kioscos, dos temas en debate para las farmacias

Los temas relacionados con la salud están sujetos a fuertes polémicas en los últimos meses, con cuestiones que abarcan desde el alto precio de prestaciones y medicamentos hasta los efectos de las desregulaciones, a las que los diferentes actores tratan de adaptarse e ir ajustándose a nuevos escenarios, en los que por ahora sigue habiendo preguntas sin responder.

Puntualmente sobre el caso de medicamentos y farmacias, los nuevos escenarios fueron analizados por uno de los empresarios del sector, Adolfo Brennan, quien en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook, YouTube y FM 91.7 de Ciudadano.News) se refirió en primera instancia a la desaparición de las recetas de papel, sobre las que señaló:

“Así como tuvimos en su momento la implementación de sistemas de validación de las prestaciones farmacéuticas, ya hace varios años, lógicamente no podemos negar a que la tecnología avance sobre las prescripciones, es decir que involucra mucho más al médico"

"En este caso, tenemos que ver cómo resuelve el Ministerio de Salud de la Nación, quien es el que tiene que reglamentar y tiene que marcar las pautas concretas y sin grises, de cómo va a aplicar esto en toda la Argentina".

Uno de los desafíos pasa con respecto al sistema de recetas, "porque tienen que convivir el sistema de salud, un sistema único -porque tiene de gestión pública y privada, pero el sistema de salud es uno solo-, entonces si uno va a un hospital, este debe tener la tecnología como para poder emitir prescripciones en el sistema digital, como los múltiples prestadores que van a ocurrir en efectores públicos como privados, como el médico en su consultorio”, explicó el entrevistado.

Ante la consulta sobre si, instaurado este sistema, una persona puede ir a Mercado Libre y adquirir un medicamento teniendo la receta digital, respondió “Es una de las dudas, y sería gravísimo porque estaríamos entregando el cuidado de la salud de la población. Es una de las dudas que tenemos que ver cómo lo resuelve el ministerio. Deben ser convocadas nuestras organizaciones a nivel nacional, y hasta este momento eso no ha ocurrido".

Estos temas aún están pendientes de aclaración, porque el carácter federal hace que ciertas decisiones no sean aplicables a todo el territorio, entre ellas la desregulación del mercado de medicamentos. Brennan sostuvo que “impacta sobre el ejercicio de la profesión farmacéutica que ha tocado en este momento el DNU, que saben que no está vigente en toda la Argentina", y precisó:

"En Mendoza no está vigente porque tenemos una ley provincial que por suerte avala la función sanitaria que tiene el farmacéutico, y el gobierno provincial ha entendido que tiene que mantenerlo de esa manera", y esto colisiona con "una tendencia a cambiar el concepto del medicamento como bien social, que influye sobre la vida de las personas, a ser una mercadería, se cambia el concepto de la dispensa; en la dispensa hay un acto económico, pero no solo eso, sino también es el cuidado de un paciente de la salud", que es lo que ocurre cuando se habilita la venta en negocios no especializados, como los kioscos.

“Tengo la esperanza que haya razonabilidad. Vamos a apostar al diálogo, pero en la medida que no haya aclaraciones siempre está ese peligro", añadió el empresario, concluyendo que “La salud es federal, con lo cual creo que las provincias van a tener un rol muy importante”.

Producción periodística Daniel Gallardo

