La aterradora 'parálisis de sueño': ¿por qué ocurre y cómo se puede manejar?

La ‘parálisis de sueño’ es un fenómeno misterioso que afecta a muchas personas en todo el mundo y en numerosos casos puede generar malestar y problemas al momento de dormir. Esta condición se produce cuando una persona se despierta durante la fase REM del sueño y se encuentra completamente paralizada, incapaz de moverse o hablar.

La experiencia provoca una sensación aterradora y desconcertante que puede durar varios minutos y, en algunos casos, incluso horas, sin embargo, no se trata de un fenómeno paranormal.

Qué es la parálisis del sueño

Según la Asociación Americana de Trastornos del Sueño, alrededor del 8% de la población mundial ha experimentado al menos una vez en su vida ‘parálisis de sueño’, aunque también se ha estudiado que la condición es más común en personas que sufren de trastornos del sueño, como apnea, pero también puede ocurrir en personas sin ningún trastorno conocido.

La ‘parálisis de sueño’ ha sido objeto de muchas teorías y especulaciones a lo largo de los años, pero la ciencia ha logrado arrojar algo de luz sobre esta misteriosa condición. Se cree que durante la fase REM, el cuerpo entra en un estado de parálisis natural para evitar que la persona actúe mientras duerme, aunque en las personas que tienen el padecimiento, este estado se extiende más allá del sueño y continúa cuando se despiertan.

La doctora Susan Blackmore, autora de ‘Dying to Live: Science and the Near-Death Experience’, señala que puede ser una experiencia muy real y aterradora para quienes la experimentan y que puede estar relacionada con la experiencia de la muerte, ya que muchas personas que han estado cerca de la muerte informan haber experimentado algo similar a la ‘parálisis de sueño’.

Los estudios han demostrado que las personas que experimentan esta rara condición con frecuencia tienen mayores niveles de estrés y ansiedad que las que son más tranquilas. También se ha encontrado que la afección está asociada con la falta de sueño y los horarios irregulares para dormir.

Aunque la ‘parálisis de sueño’ puede ser una experiencia aterradora, por lo general no requiere tratamiento. Los médicos recomiendan a las personas que la sufren intentar realizar actividades como yoga y ejercicio para dormir mejor e intentar relajarse y no entrar en pánico durante la experiencia, ya que la ansiedad y el miedo pueden empeorar la situación. También se recomienda a las personas que duerman lo suficiente y eviten los horarios de sueño irregulares para prevenirla.