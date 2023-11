Jubilada, separada y feliz: una exdocente recorre el país en un motorhome

Trabajó durante años, y honró la profesión. Pero esa maestra de escuela rural decidió, una vez jubilada, enfrentarse a numerosas escapadas con sus amigas. Cecilia Beatriz Rodríguez se pone frente a su motorhome, apodado "la Osa", y se siente feliz de verdad mientras recorre las rutas de nuestro país.

"Me encanta la libertad de rodar todo el tiempo, sin horarios. En estos viajes duermo cuando tengo sueño, me alimento cuando tengo hambre, y salgo cuando tengo ganas", dice la maestra jubilada. Aquella docente rural, que llegó a ser supervisora de nivel primario, tiene hoy 66 años y disfruta de travesías únicas junto a sus amigas.

Cuando se separó de su marido, la división de bienes le dejó una Sprinter, que ella misma se encargó de modificar para convertirla en motorhome. "Comencé a acondicionarla, y una amiga también armó la suya. Lo mejor de todo es que los viajes surgieron como una idea de buscar a otras mujeres rodanteras, y aparecieron muchas que hoy nos acompañan", dice Cecilia.

"El fin de semana anterior fuimos a Trevelin, Chubut con un familiar y una amiga. Hicimos Bariloche, El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Esquel. Y en septiembre estuvimos en un encuentro de rodanteros en Daurex, al lado de Bahía Blanca”, describe la exdocente su más reciente y atrapante experiencia.

La viajera admite que "no es lo mismo viajar en pareja o viajar con amigos. Muchos se fueron sumando y aprendimos a pasarla genial". Y en cuanto a las comodidades, admite que "no me hace falta camping. Esta independencia a la hora de dormir nos permite ver un lugar lindo, y parar ahí toda la noche. Es algo mágico", admite Cecilia.

Amante de los viajes y la naturaleza desde chica, conoció Europa y buena parte de Sudamérica. Palabra autorizada, entonces, para resaltar las bondades de nuestro país. “Las Cataratas, el Glaciar Perito Moreno, mamita… Estuve en Europa, tiene su encanto, pero no hay mucho que envidiarle”, afirma convencida la mujer, quien tiene una hija “muy abocada a su profesión”.

Si bien aún no cuenta con un destino definido para la próxima travesía, deja en claro que su fantasía es “recorrer más América, llegar al menos hasta Perú o Colombia”.