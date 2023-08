Irrigación y el Liceo Agrícola pondrán en marcha el riego de césped y vides con aguas grises

El Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, junto a la Directora del Liceo Agrícola, Celia Nuñez; firmaron un convenio por el cual las instituciones que representan se comprometen a poner en práctica un proyecto elaborado por técnicos de Irrigación y asistido por expertos del establecimiento educativo dependiente de la UNCuyo.

El proyecto emerge de la necesidad de combatir el contexto de sequía con el objetivo de implementar ideas innovadoras a partir del agua reutilizada. En este caso, aguas grises (que son las provenientes del uso doméstico, como el lavado de platos y de ropa).

El sistema está compuesto por cañerías que portan mangueras que llevan el agua a la raíz de la planta. Es importante destacar que el Liceo Agrícola ya posee experiencia en la conducción de este tipo de aguas a través de cañerías que luego pasan por un separador de grasas y un bioreactor.