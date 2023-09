Hace unos días, la República de la India decidió modificar su nombre y pasará a llamarse Bharat. Este nombre está en sánscrito y se remonta a más de 2.000 años. Para conocer un poco más al respecto, El Interactivo conversó con Sanat Patel, nacido en ese país, hindú a nivel religioso y residente en Mendoza, quien explicó:

“Se va a llamar Bharat porque en realidad anteriormente se llamaba así, pero se cambió el nombre cuando entraron los ingleses en la India. Se cambió el nombre solo por beneficio de ellos que no podían pronunciar bien. Por la pronunciación cambiaron el nombre, no hubo otra razón”.

El origen del nombre

“Bharat es un nombre que sale del hinduismo, la cultura nuestra. En la India es la religión más fuerte y lo más potencial que está en la India, la mayoría son hindú”, contó Patel. “Ahora donde fue la reunión del G20, nuestro primer ministro, donde estaba sentado, tenía escrito Bharat en vez de India, ya decía Bharat”, agregó.

El sentimiento de los nativos

“Sentimos orgullo, es un momento histórico que nos están devolviendo el nombre que teníamos anteriormente y nos habían quitado”, comentó Patel. “Para nosotros el nombre, como a ustedes les quitaran las Malvinas para nosotros, fue que nos quitaron el nombre”, agregó.

Un sitio donde probar las delicias de Bharat

Patel es propietario de un emprendimiento muy particular. “Este lugar se llama Mumbai Masala, estamos ubicados en Mendoza. Tenemos dos sucursales, una frente a Plaza Italia y otro en Chacras de Coria. Ofrecemos todo tipo de comida de la India”, contó. Los restaurantes cuentan con chefs nacidos en Bharat, para asegurar los sabores de esas tierras.

Respecto a la realidad de Argentina y la posibilidad de regresar a su patria, Patel concluyó: “En mi país la economía por lo menos está estable, acá en Argentina, cuando llegué en 2020, el dólar estaba a 75 pesos, ahora hablamos de 700. Yo no me voy, estoy bien, los argentinos me han tratado bien, gracias a los argentinos estoy acá”.

La nota completa

Producción periodística: Daniel Gallardo