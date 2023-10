Inclusión en las urnas: el derecho de las personas con discapacidad a la hora de votar

El derecho al voto es fundamental en cualquier sociedad democrática, ya que permite a los ciudadanos participar activamente en la toma de decisiones y elegir a sus representantes políticos. Sin embargo, a lo largo de la historia, las personas con discapacidad han enfrentado numerosos obstáculos para ejercer este derecho de manera plena y equitativa. Esto se debe a la discriminación, la falta de accesibilidad y la falta de conciencia sobre las necesidades específicas de las personas con discapacidad en el proceso electoral.

En declaraciones en El Interactivo, lunes a viernes de 12 a 14 por Ciudadano News, Daniela Aza, influencer de la inclusión, explicó: “Sinceramente es una odisea para las personas con discapacidad, es muy difícil poder acceder a la instancia de voto. Si bien últimamente se estuvo difundiendo mucho acerca de los derechos que tenemos las personas con discapacidad a la hora de votar, a tener cuarto oscuro accesible, a tener prioridad, pero todavía son muchas las variables por las dificultades que se juegan a la hora de acceder".

Y amplió: "En las escuelas muchas veces no son accesibles, el transporte tampoco es accesible, la calle. Son muchos los factores que juegan a la hora poder acceder el domingo a sufragar. Si bien como dije es un derecho que debe ser contemplado y garantizado, las personas con discapacidad tenemos derechos a poder acceder, no es que no votamos o no tenemos ganas. No es así. Se tiene que habilitar esa instancia y facilitarla sobre todo".

“La verdad que tenemos más oportunidades y herramientas, a comparación de otros años o de otras épocas, tengo 39 años y la verdad que nunca había escuchado hablar tanto de los derechos, de las facilidades que se deben aplicar a la hora votar. Lo cierto es las dificultades siguen. Siempre me comparten a través de las redes sociales, los impedimentos, los prejuicios, los desafíos en la comunicación, la falta de accesibilidad por ejemplo en el conocimiento de Lengua de Señas, el sistema braille. Son muchas cuestiones que atender, no es solo por pensar accesibilidad, la silla de ruedas o las discapacidades motrices, hay muchísimas condiciones y también hablamos de adultos mayores, embarazadas, que también están dentro de este mundo más inclusivo que queremos construir.

Aza habló sobre el derecho a votar y la responsabilidad en el elector, por lo que manifestó: “Hay que pensar que el voto no es solo sufragar en CABA, Buenos Aires, sino que es en todo el país y hay muchos lugares que no llegan recursos y no tienen facilidades y ahí se complica más. Lugares con bajos recursos, con ciertos niveles de pobreza, ahí el conocimiento, la información se complica mucho más. Tenemos que pensar a nivel país que tenemos que facilitar el acceso para personas con discapacidad para que puedan ejercer con libertad y no ser excluidas de esta instancia que es fundamental, es un derecho votar".

Con respecto a los adelntos tecnológicos a la hora de sufragar, Aza dijo que “últimamente la tecnología avanzó mucho y afortunadamente son muchas las ventajas que trae. Cuando tuvimos la oportunidad del voto electrónico, ahí había herramientas inclusivas, herramientas auditivas. Pero seguimos trabajando porque ahora con la Inteligencia Artificial se puedan facilitar las opciones y se puedan ampliar los recursos y las herramientas que tenemos porque realmente tenemos una oportunidad, la tecnología nos abre puertas y nos trae un montón de oportunidades que antes no teníamos".

Para finalizar, la joven influencer reconoció que “lo que necesitamos es capacitación e información, por eso se está trabajando en nuevas leyes para que apuesten a esto, a que el Estado esté más capacitado, más formado en discapacidad porque lo que no se conoce no se puede cambiar. Lamentablemente, no tenemos una cifra exacta de cuántas personas con discapacidad tenemos porque no estuvimos en el censo el año pasado. El último censo que tenemos es del 2010, en donde se hizo una pregunta específica, pero no en este censo. Esa es una falencia que reclamamos", concluyó.