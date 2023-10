El grupo terrorista Hamás publicó este lunes por la noche, a través de Telegram, un video sin sonido en el que aparece una rehén de 21 años, mirando a la cámara, mientras un supuesto médico le cura una grave herida en el brazo.

Sin embargo, el Ejército Israelí remarcó que Hamás quiere presentarse "como una organización humana, cuando es una organización terrorista responsable del asesinato y secuestro de bebés, mujeres, niños y ancianos". Al mismo tiempo, el organismo israelí comunicó que los familiares de la chica fueron notificados por ellos mismos días antes del secuestro de la joven.

La madre de Maya, sosteniendo una fotografía de su hija

"Soy Maya Sham, tengo 21 años, y soy de Shoham. En este momento estoy en Gaza. Regresé temprano el sábado por la mañana de una fiesta en Sderot. Me lesioné gravemente el brazo. Me trajeron a Gaza y me llevaron al hospital de aquí. Han estado cuidándome y proporcionándome medicamentos", se puede leer en los subtítulos en árabe del video publicado por la agrupación terrorista.

"Solo les pido que me lleven de regreso a casa lo antes posible con mi familia, mis padres, y mis hermanos", expresaba Maya, en hebreo. En el registro se puede ver cómo una persona, cuyo rostro no aparece en cámara, coloca vendas y yeso en el brazo de la joven. La herida, que según ella misma asegura ser grave, se produjo en el momento en que fuera secuestrada en el festival de música electrónica del sábado en la mañana.

La familia de la joven, que tiene nacionalidad israelí y francesa, se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna, en el Hospital Barzilai de Ashkelon. Son varias familias las que han pedido ayuda al presidente Emmanuel Macron para encontrar y liberar a sus familiares desaparecidos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron este lunes que 200 personas están retenidas por milicianos palestinos en la Franja de Gaza, una cifra oficial que el Ejército publicó luego de informar a las respectivas familias. Al mismo tiempo, autoridades de Israel informaron haber recuperado más de 250 cuerpos de un recinto donde celebraban el festival de música, en el desierto del Neguev.