"Hace 40 años que en Argentina negamos el problema de la edad de imputabilidad"

El Gobierno nacional se encuentra en estos momentos con un proyecto que apunta a la baja de la edad de imputabilidad de los menores. Muchos legisladores proponen un tratamiento penal especial para los menores de edad, al tiempo que establecen excepciones en las cuales los jóvenes no sean punibles. Uno de estos últimos ejemplos es los casos en que no reúnan las condiciones madurativas para comprender la criminalidad del acto.

Dos diputados radicales presentaron un proyecto especial: la creación de un nuevo Régimen Penal Juvenil. Los autores del documento son Manuel Aguirre, de la provincia de Corrientes, y Carla Carrizo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta última habló en Sin Verso (lunes a viernes de 9 a 12 por Ciudadano News 91.7) acerca de la problemática actual relacionada con los casos de violencia e inseguridad, que en algunos casos llegan a ser fatales.

Carla Carrizo - Diputada UCR por CABA

"La baja de la edad de imputabilidad en los jóvenes es un tema que hay que debatir con información en la mano. No podemos conformarnos solamente con titulares, y ese es el error del Gobierno. En ningún país del mundo -detalla la entrevistada- con gobiernos democráticos, como Australia, Canadá, y algunos países europeos, existe la penalización o la responsabilidad penal de niños. Hablar de 12 años es hablar de un niño, es infancia. Ni siquiera es adolescencia. Esa edad no es un parámetro internacional", expresó.

Manuel Aguirre (Diputado por Corrientes - UCR)

"Hace 40 años que negamos el tema de la edad de penalización. Antes no existían datos de adolescentes y jóvenes con problemas penales en el país, porque no existía la pobreza estructural que hoy tenemos", comenta la legisladora. Y en este sentido, trae a colación algunos datos: una pobreza del 55% (donde jóvenes y adolescentes son más pobres que los adultos), y una pobreza estructural con instituciones de baja densidad con mal funcionamiento. "Todo eso es un caldo de cultivo para el narcotráfico y la narco militarización del país. Rosario es la punta del iceberg, pero hay muchísimos pueblos en Argentina donde el narcomenudeo es parte del paisaje. Los adultos utilizan a los chicos como mano de obra barata para hacerlos delinquir", agrega.

Carrizo entiende que el problema existe, y es imposible negarlo. "Yo quiero discutir la edad porque quiero tener un sistema de cuidado y responsabilidad penal como corresponde, en el marco de la ley y de los tratados internacionales. De eso no se habla. Lo único que importa es que los jóvenes sean punibles a los 16, y después no importa dónde van: si están hacinados en una comisaría, o si están abandonados sin sistema", sostiene la entrevistada.

En este mismo sentido, la legisladora porteña sostiene que hay 21 provincias que buscan una ley distinta que pueda regular, porque esta ley que hoy se defiende "es de la dictadura. La ley dice 16, pero no brinda un cuidado posterior. Hoy los jueces penalizan a los niños como penalizan a los adultos, porque no hay un sistema que ponga límites. Tenemos que tener una mirada informada, aprender de los casos de cómo se responsabiliza penalmente al adulto que utiliza a un chico para delinquir", comenta la diputada.

Datos, no titulares

Carla Carrizo hace mención a que muchos de los datos con los que cuenta el ministerio de Seguridad no son certeros. "Y no son certeros porque la implementación del Código Procesal Penal y los registros de información son provinciales", comenta, "entonces no tenemos registros. Pero sí sabemos cuál es la intensidad del problema. Yo pedí datos a la Secretaría de Niños, Niñas y Adolescentes, porque necesitamos información completa: saber cuál es el mapa nacional, cuánto incide este tema, y cuál es la tasa en cada provincia".

Gabriel Landart, conductor del programa, hizo mención a que "un alto funcionario del ministerio de Seguridad dijo no conocer las cifras de delitos cometidos por menores de 16 años". La legisladora afirmó que el tema "debe discutirse con el Gobierno nacional. Pero con datos certeros, no titulares. Una cosa es un titular, y otra una política de la gestión. Basta de titulares", enfatizó Carla Carrizo.