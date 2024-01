Habló el joven al que le cayó un rayo en San Luis: "No recuerdo nada, se me apagó la luz"

Una tormenta ya había empapado las calles de Villa Mercedes, en San Luis. Truenos y relámpagos llenaban de luz y ruido la ciudad en esa madrugada del 6 de enero. Mientras muchos niños dormían, esperando la llegada de los Reyes Magos, un grupo de jóvenes atravesaban una plaza. Uno de ellos respondió al llamado de un amigo, pero todo quedó allí: un rayo cayó de sorpresa sobre el cuerpo de uno de ellos.

El joven que recibió la descarga eléctrica fue filmado, y nadie podía dar crédito a sus ojos. Gabriel Jonathan Berón recibió un impacto que podría haberlo matado en el acto, pero este lunes 8 de enero abandonó la sala de terapia intensiva, donde tuvo que ser trasladado. Sin embargo, no tiene registro de lo que pasó: "No me acuerdo de nada. Gracias a Dios estoy acá", dijo el muchacho.

"No sentí nada. Se me apagó la luz y me desperté en el hospital", relata el joven puntano. Según lo que pudieron relatar sus amigos (ya que su memoria no registra nada de lo que pasó en la madrugada del sábado), Berón había salido de la casa de uno de sus conocidos para volver a su hogar. Había comenzado a llover, y al momento de atravesar una plaza, unos amigos suyos lo llamaron con silbidos para saludarlo.

"Me pidieron un cigarrillo, y me quedé con ellos un par de segundos", alcanza a decir Jonathan. "Yo estaba debajo del árbol, y me dicen que el rayo cayó sobre mí", intenta contar según lo que le relataron sus amigos. Asustados, los muchachos salieron corriendo mientras él estaba tirado en el piso.

Jonathan mostraba las graves quemaduras que le quedaron en los brazos (sobre todo el derecho) y en el tórax. "Tuve suerte de que el rayo me pegara en el pecho", se alegra el joven puntano. Y hay más: al principio se dijo que el muchacho tenía el 20% de su cuerpo quemado, pero las intervenciones de los profesionales determinaron que el joven presenta un 70% de heridas.

Los amigos de Berón aseguran que, cuando volvieron a él para socorrerlo, parecía estar muerto. Pero hay un interrogante: ¿qué hizo que Jonathan recibiera semejante descarga eléctrica? Una de sus hermanas parece tener cierta explicación: el joven tenía una cadenita de metal colgada de su cuello. Esto podría haber atraído el rayo que, a la larga, lo tiraría al suelo.

Además de esto, hay algo más increíble todavía: sus músculos y tendones están retraídos por la fuerte descarga eléctrica. "Estuvo unos segundos muerto, pero fue el mismo rayo el que le provocó la reanimación cardíaca", asegura su hermana. "Es un milagro".

Jonathan tiene un emprendimiento propio: un lavadero de autos en pleno Villa Mercedes, San Luis. Tiene ganas de salir y volver a trabajar, pero eso será cuando los médicos se lo permitan. "Voy a necesitar un aire acondicionado para mantener el cuerpo fresco", comentó al final, entre risas.