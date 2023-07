Grabois dijo que en C5N lo "vetan", y el canal le respondió con dureza

Si bien se los puede situar en la misma línea de pensamiento político, el líder piquetero Juan Grabois y el canal C5N protagonizaron un duro cruce en las redes sociales. Es que el precandidato a presidente denunció, a través de un video publicado en sus cuentas, que en dicha señal "lo vetan", y desde la emisora le contestaron sin filtro: "Si así hablás y mentís en campaña, no nos queremos imaginar gobernando".

Grabois había dicho que "no podía aparecer" en el canal de Cristóbal López y Fabián de Sousa, al tiempo que expresaba "sigan tirando plata, que acá plata y miedo no tenemos". El referente piquetero se refería a un acto en particular que había realizado junto a Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires: "Los principales medios mandaron cronistas y escribieron notas, pero alguna mano negra en las redacciones dio al orden de que no aparezcan en las 'home' de los portales, para invisibilizar".

"Me pueden odiar lo que quieran, pero no mientan. No se preocupen, no queremos ser amigos del poder. Nosotros siempre del mismo lado, por una Argentina Humana, hasta que la dignidad se haga costumbre" expresaba Grabois en su publicación.

Fue así que C5N preparó su respuesta: "¿Vetado de C5N? Juan Grabois, estas son todas las salidas que hiciste en C5N y Radio10, que son parte del grupo Indalo. Si así hablás y mentís en campaña, no nos queremos imaginar gobernando", podía leerse en el posteo de Twitter de la señal.

Además, la emisora detalló las coberturas y apariciones que tuvo el precandidato a presidente en su señal:

En C5N ​

9 de julio – En la inauguración del GPNK.

​4 de Julio – En Minuto Uno.

15 de Junio – En Brotes Verdes.

5 de Junio - En Minuto Uno.

1 de Mayo – En Minuto Uno.

28 de abril – En Minuto Uno.

21 de Abril – En Debate Abierto.

7 de Abril – En Minuto final.

29 de Marzo – En Minuto Uno.

En Radio 10

11 de Julio - En Argenzuela.

9 de Junio – En El Amor es más Fuerte.

1 de Mayo - En Argenzuela