Fatiga digital: qué es y cómo afecta en el trabajo

Nadie duda de que la pandemia de Covid-19 cambió muchos procesos, costumbres y formas de trabajo. Entre las modificaciones a las que los seres humanos tuvimos que adaptarnos, figura la manera de trabajar: el 'home office', o trabajo remoto. Cumplir con obligaciones desde casa apareció como la solución.

Pero si bien esto es cómodo para muchas empresas y empleados, hay situaciones que empiezan a preocupar. Varias son las personas que experimentan efectos negativos como cansancio extremo, tanto físico como emocional. Ante esto, un informe da como resultado un porcentaje que enciende la alarma: el 40% de los empleados de la industria tecnológica está en riesgo de fatiga laboral.

Yerbo, una plataforma que mide el bienestar laboral en todo el mundo, elaboró en el 2022 el informe "The state of burnout in tech". Desde allí surge el dato de que dos de cada cinco empleados de la industria de las tecnologías de la información están "en riesgo alto de fatiga laboral".

La encuesta incluyó a 36.000 trabajadores de 33 países. Desde allí señala que el 62% de los empleados afirman sentirse "física y emocionalmente agotados, con una clara diferencia de género". Esto se debe a que hay más mujeres expuestas a un elevado grado de fatiga que los hombres: 46% contra 38,2%, respectivamente.

En qué consiste la fatiga digital

Según la Agencia de Salud Pública de EEUU, la fatiga es "la sensación de agotamiento, cansancio o falta de energía", e indica que el trabajo es una de las fuentes más comunes. Ante esto, la Organización Mundial de la Salud identifica a la fatiga laboral con el fenómeno del 'burnout' que, si bien no es una condición médica, constituye un síndrome del estrés en el lugar de trabajo.

El documento elaborado por Yerbo menciona cuatro sensaciones como las principales de la fatiga laboral.

-Agotamiento emocional y físico

-Ineficacia profesional

-Desconfianza

-Impersonalidad

Algunas de las causas que dan origen a esas cuatro variables están en el volumen de trabajo, la necesidad de entregar la tarea en un corto plazo de tiempo, las horas extra y la ausencia de un lugar para recuperarse tanto en lo físico como en lo mental.

Soluciones al problema

La solución del trabajo remoto ha demostrado generar también problemas. Ante esto, el Consejo de Negocios de Forbes propone el uso de aplicaciones electrónicas, y así generar un "día a día profesional" menos estresante.

Sin embargo, hay quienes indican que ese camino es un error. Según la plataforma RedRex, el número de veces diarias que los trabajadores alternan entre aplicaciones y páginas web sube a 1.200, lo que equivale a cuatro horas a la semana, y cinco semanas al año. Es un hábito que, en palabras de algunos psicólogos, esto dará como resultado un estrés a largo plazo.