Feria de Reclutamiento: más de 40 empresas ofrecen trabajo remoto

Conseguir trabajo en la Argentina es difícil, pero no imposible. Desde hace un tiempo, y sobre todo después de la pandemia por coronavirus, la virtualidad ha sido la niña mimada de la nueva modernidad, más que nada en cuanto al trabajo. Hoy se puede buscar un puesto en forma virtual, e incluso realizar una labor a distancia: las plataformas permiten un nuevo paradigma.

Empresas como YPF, Adidas, Jumbo, Farmacity y otras, ofrecen ampliar su equipo de trabajo con propuestas a través de las redes. En el caso de Mostaza, la cadena argentina de hamburgueserías, tiene en vista incorporar más de 700 jóvenes menores de 21 años, de los cuales 550 serán para puestos de contratación por tiempo indeterminado.

Pero la Feria de Reclutamiento va más allá. Es un evento virtual y gratuito en la que empresas internacionales presentan su oferta de trabajo a través de las redes. Negocios de Ciudad de México, Monterrey, Bogotá, Medellín y Buenos Aires, entre otras ciudades, buscan sumar recurso humano.

El registro disponible para inscribirse se puede consultar a través de la página oficial de Feria de Empleo Remoto. Allí aparecen más detalles sobre las actividades y webinars que se realizan en la semana que va del 12 al 18 de junio de 2023.

Las empresas y los puestos

El sitio encargado de organizar semejante oferta laboral es Hireline, una plataforma dedicada al reclutamiento de candidatos que tengan profesiones relacionadas con la tecnología de la información.

Son más de 500 puestos, presenciales o remotos, que están disponibles en la web de la Feria. Entre las empresas que participan se pueden enumerar a Exsis, Lilab, Interfell, Think Us, Keyrus, Accionlans, Jelou, Terss, Avionos, Definity First, Vexi, Apli, Luxoft, Rappi, Crossbridge, Cloud continuity, Experis, ManpowerGroup, PageOutsourcing e Inetum, entre otras.

Si bien varios de los puestos disponibles son presenciales, muchos otros son para realizarlos en forma remota. Estos son:

-Analista de Sistemas

-Programadores

-Testers

-Consultores ERP

-Project Managers

-Administradores de base de datos

-Adminsitradores de Sistemas

-Software embebido

-Marketing Digital

-Ingenieros en Sistemas Computacionales