Una familia de Carolina del Norte, Estados Unidos, demandó a Google y a otras empresas asociadas al gigante tecnológico, luego de que un hombre condujera su Jeep por un puente derrumbado. El conductor seguía las órdenes de Google Maps y no advirtió el mal estado en que se encontraba el puente: esto hizo que cayera en un arroyo y se ahogara.

En la demanda se le acusa a Google de 'negligencia grave y conducta deliberada y gratuita', y en ella se solicita una cantidad no determinada de daños y perjuicios, daños punitivos, honorarios de abogados y contención para la familia de Philip Paxson, que incluye a dos niños de 7 y 9 años.

Paxson murió a principios de septiembre, cuando conducía de vuelta a su casa luego del festejo de cumpleaños de su hija, en un barrio de Hickory, Carolina del Norte. El hombre había activado las directivas de Google Maps, y siguió las indicaciones hacia un puente que ya tenía nueve años de deterioro.

A la izquierda, el jeep sumergido. A la derecha, Alicia y Philip Paxson

El puente en cuestión, denominado Snow Creek, estaba sin señalizar y sin barricadas cuando Paxson se dirigió a él. Además de la falta de señalización, la noche era oscura y lluviosa, lo que complicaba aún más la visión. El hombre condujo por el borde y cayó desde unos 6 metros de altura. Las fotos presentadas para la demanda mostraban un jeep tumbado boca abajo, y sumergido en el agua.

Varios usuarios habían informado a Google acerca del derrumbe, en los años previos al accidente de Paxson. Sin embargo, la empresa tecnológica no actualizó la información sobre la ruta. Un residente local aseguró incluso haber recibido una notificación en su correo, de que su solicitud había sido recibida, pero nunca se modificó nada.

No solamente Google

La demanda por la trágica muerte de Philip Paxson no está dirigida solamente a Google, sino también a dos empresas más y a un individuo, que eran quienes poseían o controlaban el puente y "tenían el deber y la responsabilidad de mantener el puente Snow Creek, pero permitieron que resultara en un lugar peligroso y defectuoso", afirmaron.

La Patrulla de Carolina del Norte dijo que el puente era, en su origen, propiedad de una empresa de desarrollo que terminó disolviéndose, y que ninguna agencia local o estatal se encargó del mantenimiento, a pesar de los años de llamadas y avisos.

En la demanda figura que, dentro de Google Maps, el puente figuraba como carretera. Desde este último miércoles, la empresa tecnológica sugiere una ruta diferente en el lugar. "Nuestras hijas me preguntan cómo y por qué murió su papá", asegura la viuda, Alicia Paxson. "Y me faltan palabras para explicar, porque, como adulta, no puedo entender cómo los responsables actuaron con tan poca consideración por la vida humana", sumó.

Desde Google, el único que hasta ahora ha emitido un mensaje es José Castañeda, portavoz de la empresa. "Sentimos el más profundo pésame por la familia Paxson", publicó en un estado, y asegura que estudiará el caso.