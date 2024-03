Es santiagueño, tiene 25 años, y ya recorrió más de 40.000 kilómetros

"La idea es completar toda la República Argentina, y luego llegar a Alaska en bicicleta". Esas son algunas de las frases que Gonzalo Novelli, un santiagueño de 25 años, resume su aventura. Con frío, viento, lluvia o sol, todo es igual: el muchacho siente que está cerca de conocer todo el país, de punta a punta, a bordo de su bicicleta. Es el pensamiento que lo animó a dejar su provincia, para vivir sobre dos ruedas.

Este último sábado pasó por Cipolletti, y Neuquén, atravesó el Alto Valle, y ya está en General Roca. "Empecé en marzo del 2021, cuando me di cuenta de que la felicidad está en perseguir los sueños, y el mío es conocer cada rincón de la Argentina", expresa Gonzalo.

Los primeros proyectos que encaró fueron un viaje a Brasil y otro al norte argentino. Esta última zona lo impactó: no podía creer que ese lugar tuviera tanta belleza. "Ahí me pregunté '¿por qué parar?', y no encontré una respuesta para quedarme quieto. Volví a Santiago del Estero, reacondicioné la bici y ovlí a la ruta, con más ganas de seguir descubriendo la Argentina", dice el joven ciclista.

En su provincia natal quedaron su trabajo, sus amigos y su familia. Pero por el momento sigue adelante con este viaje, con el que recorrió 40.000 kilómetros, denominado "En el Camino Te Cuento". Este recorrido se puede seguir por Facebook, Instagram y YouTube.

¿Cómo sostiene su viaje?

Muchos se preguntarán cómo banca semejante aventura. Gonzalo sostiene su viaje vendiendo artesanías que ofrece en los distintos pueblos y ciudades, mientras hace camino al andar. "Las provincias son hermosas, y en cada lugar donde llego me reciben de la mejor manera", asegura Novelli.

Pero no todo ha sido un cuento de hadas. Cuando pasaba por San Luis fue protagonista de un accidente vial que complicó su proyecto: fue atropellado por una moto, y su bicicleta quedó totalmente destruida. "Creo que la intención era robarme", asegura el muchacho. El incidente le dejó algunos desgarros, pero asegura que todo quedó para el olvido. Y en ese momento pensó que todo se esfumaba para siempre.

Pero un seguidor de sus redes sociales le regaló una bicicleta rodado 29. "Fue la motivación que necesitaba para seguir viajando. Mi bici se llama Gatta, que es el apellido del seguidor que me la regaló", detalla Gonzalo.

Y el joven santiagueño sigue hacia el sur. Los vientos patagónicos amenazan con hacerle doler los músculos de las piernas. Descansa un poco, y luego se da una ducha. Alaska lo espera con sus auroras boreales. Y un sueño en el que el límite será el mundo entero. Quién sabe hasta dónde puede llegar el sueño de alguien que se anima a salir.