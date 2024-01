Emprendedores malargüinos elaboran un sustituto del café con higo tostado

A veces, las innovaciones pueden surgir de viejas memorias que se recuperan y muestran su potencial, en tiempos en que la alimentación saludable es una tendencia y ciertos productos son dejados de lado, incluso por motivos económicos.

“La idea viene de hace mucho, de la guerra", explicó Santiago Olivera, emprendedor mendocino, en diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), aclarando que se lo daban a los soldados, "para abaratar costos y también les daba energía", y además, "al no tener cafeína no hacía mal".

El joven detallo que el proyecto ya lo habían empezado "mi abuela y mi mamá, y después no lo pudieron seguir; y nosotros queríamos hacer algo innovador con mi hermana, así que lo seguimos nosotros. Se podría decir que era un secreto familiar, no es nuestra nuestra, lo puede hacer cualquiera".

Entonces, ese viejo proyecto que viene de herencia familiar, en Malargüe, decidieron continuarlo con su hermana: "aprovechando que soy mayor, empezamos a emprender, así que lo continuamos con la asesoría de Emanuel Mansilla y una incubadora de empresas".

Sobre el producto, precisó: “Se le llama sustituto de café porque no trae cafeína; es solo con el higo y el sabor, tiene sabor a higo y no lleva azúcar, ya es dulce por la fruta", y además remarcó que “Se puede combinar con leche de almendras, de coco, leche común, con crema batida que le da un sabor particular al caramelizado".

“Nosotros seleccionamos el higo y de ahí lo picamos y lo dejamos secar y después lo tostamos a cierta temperatura, después hacemos la molienda para hacer el envasado", remarcó, haciendo hincapié en la simpleza del procedimiento.

Además, “este producto es apto para cualquier persona, lo pueden tomar personas embarazadas, niños, diabéticos, con problemas cardíacos porque regula azúcar en sangre y es 100% natural, no produce acidez, lo pueden tomar adultos mayores".

“El producto lo repartimos desde la incubadora de empresas, lo vendo de manera particular, todavía no sale a los supermercados", completó, aclarando que en la red social Instagram lo pueden encontrar como Cafe Di Fichi.