El trabajo del futuro: incertidumbre, tecnología y un debate urgente

El futuro siempre fue terreno fértil para las fantasías y especulaciones, contado a veces como paradisíaco y otros como distópico, pero en esos relatos casi nunca está ausente la tecnología, la automatización, y en definitiva trabajos que se han transformado o han desaparecido.

Esto invita a pensar en el tema, sobre todo cuando se habla entre especialistas y en foros que la inmediatez de la inteligencia artificial ya pone en cuestión muchas profesiones de aquí a muy pocos años.

Jorge Figueroa, director de Public Affairs & Sostenibilidad, indicó: “Randstad lanzó un foro de capital humano del futuro, del trabajo, y es la semilla, la intención de impulsar un espacio de debate, de discusión y de concreción”.

En él participaron 50 de las principales compañías del país, líderes, directores y “justamente el espacio que se creó para seguir trabajando a futuro es para discutir cuáles son las tendencias, la visión de estos cambios, cómo se van a ir profundizando, porque obviamente todo esto tiene que ver con el crecimiento, la tecnología, la irrupción de la automatización, la robotización de muchos procesos y de la inteligencia artificial, que va a requerir de parte nuestra otro tipo de habilidades, otro tipo de formas de gestionar el trabajo que no es la que hoy conocemos”, precisó.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por ciudadano.news), recalcó: “esos cambios en el mundo del trabajo van a requerir de parte de nosotros adaptaciones, reentrenamiento de muchas competencias que hoy tenemos, pero que no son suficientes para estos desafíos".

"A partir de ahí el planteo de este foro es que podamos de acá en más construir, no solo con líderes de empresas privadas, sino también en comunión con el Estado, con el sector público, para generar estas políticas públicas que van a impactar en el mundo del empleo, en cómo trabajamos y cuántos van a trabajar en el futuro”.

Sobre qué empleos tendrán que reconvertirse, aclaró: “Esto lo podemos observar, todos aquellos procesos que son repetitivos y no generan ningún valor agregado, son aquellos que van a ser claramente reemplazados por sistemas automatizados, por sistemas de inteligencia artificial. Solamente aquellos que requieran de la parte humana son los que van a subsistir”.

“Ahora, también es real que en la medida que se van a ir cayendo estos trabajos de valor agregado se van a ir agregando otros trabajos, otras disciplinas, otras habilidades”, enfatizó Figueroa, “que tienen que ver con el compañero nuevo que tenemos al lado, que es la tecnología, es el que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, a mejorar nuestros tiempos, a poder tener un balance mejor entre la vida personal y el trabajo”.

Tiempo de cambios

“Hoy estamos en plena transformación y lo que tenemos que ver es cómo adaptamos la educación para que las personas que hoy están estudiando carreras en formato clásico”, indicó, e hizo una comparación ilustrativa:

“Cuando antes salías de la universidad, esa formación, ese conocimiento, toda esa carrera laboral, hoy ya no existe; entonces la reconversión va a tener que venir de la mano de la educación, de las currículas de la academia y obviamente que va a tener mucho que ver con la tecnología y con ese agregado de valor".

"Sin dudas estamos en el lado que todo lo que escuchamos de inteligencia artificial nos plantea esta duda, de hasta dónde la inteligencia artificial va a reemplazar determinadas funciones”.

“El futuro es como ese tsunami que lo ves muy lejos y cuando querés darte cuenta lo tenés encima y te atrapó. El futuro ya está con nosotros”, ilustró.

La visión de algunos es que las oficinas como las conocemos no van a existir. “Empezamos a caminar un camino donde no hay vuelta atrás respecto del formato del trabajo en oficina como lo conocíamos antes de la prepandemia”, continuó el entrevistado.

“Las oficinas en el futuro serán el lugar de encuentro, el lugar de compartir, de creación, de tomar un café y de sociabilizar pero que el trabajo va a tener un espacio mucho más amplio, que no será la oficina. Para eso tenemos que prepararnos porque hay todo un tema de sociabilización, un tema de impacto social con el cual tenemos que empezar a saber convivir".

"El home office vino para quedarse y hoy las empresas están debatiendo cuál es el impacto que generan en la cultura, porque la transmisión de cultura se da en la convivencia, en la sociabilización, quizás no en los procesos, porque desde tu casa podes operar procesos, mantener reuniones pero lo que hace a transmisión de cultura es un tema en discusión”, señaló, describiendo un escenario que parece lejano pero sostienen que no es tanto".

“Entonces ahí hay organizaciones que están viendo si trabajan hoy, lo que se escucha más es el trabajo híbrido, el 2 por 3, es decir la flexibilidad que la gente pueda mantener un esquema de trabajo desde su casa pero también tenga una parte de presencialidad. Estamos en esa transición”.

“Así como hay una tendencia que tiene que ver con todas las disciplinas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, matemáticas también la expectativa de vida de las personas y la calidad de vida se ha extendido, por lo tanto también habrá personas que se dediquen a la industria del ocio, a la industria del cuidado"

"Esas personas que tienen más edad y tienen buena calidad de vida, eso no requiere de máquinas sino de personas. Entonces, el trabajo humano va a seguir existiendo. Los chicos no tienen ese miedo, sí por ahí tengan el miedo de qué estudiar o qué orientación seguir en lo laboral pero no le tienen miedo a la tecnología”, finalizó.