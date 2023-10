El peligro de creer en las "vidas perfectas" que se difunden en redes sociales

Fran tenía 11 años cuando sus padres, finalmente, le permitieron instalar Instagram en su celular. "Se me abrió el mundo", cuenta la joven, ahora de 19 años y estudiante de Derecho. Pasó a tener el mundo en sus manos. De repente podía conocer gente nueva, encontraba a chicos y chicas a quienes podía mirar y seguir sus pasos, y aprender cosas nuevas. De Instagram pasó a otras aplicaciones y plataformas, como TikTok.

El peligro del inicio temprano en redes sociales

El acceso temprano a redes sociales puede ser perjudicial para niños, niñas y adolescentes. La experiencia de Fran es un claro ejemplo de los efectos que puede tener el uso de estas plataformas sin el control adecuado de los adultos. Desde una edad temprana, los jóvenes se exponen a un mundo de imágenes e información que a menudo proyecta una realidad distorsionada.

Fuente: Pexels / freestocks.org

Ante las críticas, las empresas dueñas de redes sociales responden que han lanzado al mercado mecanismos de control en sus aplicaciones que padres y madres pueden utilizar para supervisar el uso que hacen sus hijos de estas herramientas. Sin embargo, organizaciones como Common Sense Media, una de las más importantes del mundo, denuncian que estos controles son insuficientes.

Los diseñadores mantienen algoritmos que pueden enviar contenido perjudicial a los adolescentes, recopilan información sobre ellos y les envían publicidades personalizadas.

Los chicos no deberían ser experimentos de laboratorio, y los mecanismos que utilizan los algoritmos de las redes sociales seguirán afectando su salud mental si no actuamos a tiempo. Como adultos, debemos mantenernos actualizados sobre qué información ofrecen los especialistas para un uso saludable de las redes y ser un ejemplo para los jóvenes. Desarrollar un sentido crítico sobre la información difundida en la red es esencial. Debemos enfatizarles que no todo lo que se publica es verídico.

Fuente: Pexels /cottonbro studio

Debemos hablar abiertamente sobre los riesgos que pueden aparecer al usar las redes sociales y, ante cualquier sospecha, lo primordial es comunicarse con los jóvenes de forma directa. Ofrecerles total confianza e invitarles a contar cualquier problema que tengan sin ningún tipo de coacción ni enojo. Asegurarles que, si enfrentan alguna dificultad, siempre se les puede ayudar.

La comunicación abierta y la confianza son fundamentales para proteger a los jóvenes de los efectos negativos de las redes sociales.