El montañista Ignacio Lucero tendrá un gran homenaje internacional

El año pasado todos estuvimos pendientes de los andinistas perdidos en el Cerro Marmolejo, en Chile, hasta conocerse el desenlace fatal. Pese a ser practicantes de este deporte con amplia experiencia y conocedores de los secretos de la montaña, el clima planteó dificultades insuperables, algo que todos ello saben cuando encaran el ascenso.

Uno de ellos, Ignacio Lucero dio cátedra como andinista y como montañista, y como homenaje, en unos días se elegirá un cerro que llevará su nombre.

Fernanda Martínez, esposa de Ignacio, contó a El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news): “Estamos muy contenidos. Para Salvador (su hijo), siempre hacíamos un juego en que su papá era el superhéroe de montaña y para mí era la base del triángulo de los tres. Era todo".

Además, planteó que “Es un orgullo que Salvi pueda subir un cerro y diga este cerro se llama como mi papá. Fernanda Martínez, esposa de Ignacio, contó a El Interactivo Cuando están los días nublados, se le ha explicado que está la estrellita pero hay que esperar a que salga la estrellita. Él entiende".

Fernanda recordó los ascensos de su marido, contando que “Ignacio conquistó Pakistán, Nepal, Denali en Alaska. Picos que son muy difíciles de escalar, yo no soy montañista, pero son difíciles".

"Cada vez que se iba, primero me gustaba que se fuera porque era cuando verdaderamente sentía y veía lo mucho que lo amaba y lo extrañaba. Me gustaba extrañarlo, yo ya lo conocí así. Sí pasaba muchos nervios, de hecho cuando estuvo en Denali yo estaba embarazada y estuvo casi 4 meses en Denali y en Pakistán".

"Fueron momentos intensos. En Denali fue con dos ciegos mexicanos. Siempre tenía una aventura nueva e historias nuevas para contar. Todos los días tenía algo nuevo para contar".

Sobre el homenaje, indicó: “Tengo autorización por Sebastián Melchor (director de Recursos Naturales no Renovables de la Provincia de Mendoza) y por los guardaparques, de hecho se le va a llevar, a través de la escuela de montaña, una placa a Vallecitos que seguramente la lleve Verónica Martínez, que es una gran amiga montañista".

Recordando al montañista, agregó: “Ignacio dejó mucho, dejó un nene de 2 años y 5 meses y un corazón roto pero él me enseñó a caminar, me enseñó muchas cosas, a ser libre. A los andinistas les dejó mucho dolor, se ha acercado mucha gente que me escribe, que lo quiere, nos vienen a visitar, que están con nosotros, quieren estar con su hijo y su hijo es feliz con eso, con toda la gente que lo viene a ver. Vino gente de Perú, una chica de Alemania, de Buenos Aires, ahora viene una chica de España. Dejó mucho dolor y ejemplos".

“A la gente le digo que amen lo que hacen, Ignacio amaba lo que hacía y que sean libres. Él era así y si se caen, como cuando le dio el infarto, 7 pasos y seguir. Yo cada mañana que levanto a mi hijo, son 7 pasos y seguir. Eso fue lo que él hizo cuando bajaba la montaña y le dieron los infartos, caminaba 7 pasos y seguía”, completó.

Producción periodística Daniel Gallardo

