El impacto de los precios y la temporada de vacaciones en el consumo

Fernando Savore, presidente de la Federación de Servicios Almaceneros, Supermercadistas y Polirrubros de la Provincia de Buenos Aires, estuvo en el Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News), y arrancamos la entrevista con una pregunta elemental: ¿Cómo ha estado el tema del consumo y los cambios en este último tiempo de diciembre y enero?

“Bueno, parece que contar la historia de diciembre y enero es una vida. Parecen dos años y fueron dos meses. Diciembre fue un mes muy especial. Digamos que siempre es un mes especial porque tenemos el tema de las fiestas: fin de año, año nuevo, diciembre, en función de los saltos de precios que la mercadería dio, o sea, si trazamos una brecha. Del 21 de noviembre. Domingo votamos, lunes feriado, martes, 21 de noviembre, fuimos el mayorista a hacer la reposición de mercadería y nos encontramos con un 25-30% más y de ahí se abrió el grifo. O sea, diciembre fue un mes que era permanentemente cambiar precio”.

“Ahora, evidentemente, después nos ocurrió que durante lo que fue la semana previa a la Navidad... y al año nuevo, la caída de ventas fue de un 20%. Es más, lo que planteábamos nosotros era, que, si bien nosotros compramos la sidra, el pan dulce y el turrón como para tener un dinero extra en esta oportunidad, yo creo que lo que hicimos, por lo menos en mi negocio, es ponerlo muy barato antes de la fiesta y no después tener una mercadería que no se pueda vender. Es más, lo que planteábamos nosotros en Los Mayoristas es que bajen un poco el pie del acelerador, porque lo que vendemos nosotros y ellos es comestible, los comestibles tienen fecha de vencimiento. Entonces, si trazamos un arco desde el 21 de noviembre al día de hoy, yo les digo que la mercadería duplicó el valor, todo cambió al doble”, afirmó Savore.

“Digamos que lo que preveíamos nosotros era que el mes de enero íbamos a tener una caída de ventas de un 50%, porque... Evidentemente, para la gente, es el mes que se toma vacaciones, enero y febrero y digamos que también por el tema de cambios de precios tan altos. Ahora nos ocurre algo medio raro, porque habiendo transcurrido la primera quincena la pregunta de la Federación en los grupos de WhatsApp que tenemos es ¿Cuánto cayó la venta? Y coincidíamos todos en un aproximado de un 15%. Entonces la segunda pregunta fue ¿Por qué no cayó más? Y fue porque mucha gente no se fue de vacaciones, por tener el contacto con el cliente, hablar y decir, ¿che, no te fuiste de vacaciones? No, no me fui porque los precios están muy altos, porque el pasaje de micro, el combustible, o sea, y el que se fue, según estaba hablando con distintas cámaras de comercio y de turismo. Hablaba con la gente de la ribera del río Limay, un lugar muy bonito para recorrer, pero me dijeron que la primera quincena estuvo en una ocupación de un 51%. Y recién hablaba también con una cámara de Mar del Plata y me dijo que también coincidían en un 50%, en lo que está transcurriendo la segunda quincena, subió un poco más a un 70%, pero con la gente... con un bolsillo bastante cosido, la gente cuida mucho su dinero”, explicó el entrevistado.

Lo que el consumidor está comprando ahora

“Bueno, digamos lo que vemos es el traslado, que ya no es de ahora, no, hace tiempo, que la gente se va yendo a lo que es la marca Pyme, porque las diferencias son impresionantes. No sé, un pan de primera marca hay que venderlo en 2.400 pesos y un pan Pyme lo podemos vender en 1.100, 1.200 pesos. Lácteos aumentó un 12% a comienzo de mes, y un 15% después del 20. Entonces, sumado los dos, da aproximadamente casi un 30%. Traducido a precios, yo le digo que un sachet de leche de primera marca hay que venderlo aproximadamente en 900 pesos. Ahora, también hay marcas pymes. Yo también vendo leche a 590 pesos. Un yogur de litro de primera marca hay que venderlo en sachet a 1.800 pesos. Entonces ahí está donde la gente dice lo compro o no lo compro y uno lo que va disminuyendo es el pedido, o sea, cada vez pedimos menos de esa mercadería porque la gente no la compra por un tema económico, algunos porque se niegan a pagar semejante barbaridad y otros porque no pueden, esta es la realidad nuestra”.

Formas de pago

“Digamos que los primeros días del mes siempre va a ser débito o contado, pero después empieza el crédito. A veces es cuando uno se preocupa, pero bueno, uno respeta la economía familiar de cada hogar. Pero ustedes saben que comprar a crédito evidentemente se está metiendo en una bola de nieve. Nosotros somos comercio de barrio, no dejo de tener un cuaderno donde anoto a alguno que le falta, aunque te dice, me faltan 5 días, me puedes esperar. Y, bueno, ¿por qué no hacerlo si es el cliente que te da de comer durante todo el año?”.

La caducidad de los productos

“No es lo mismo tener una lata de atún que puede durar muchísimo a tener una horma de queso, queso cuartirolo, queso blando, que, si no se lo vende, se pudre, se echa a perder. Bueno, estas son las cosas que nosotros planteamos en diciembre a los distribuidores y mayoristas. Vamos a un mayorista, y justo me vieron los colegas y me mostraban dos pales de harina, muy barata, harina de pizza, pero claro, con un vencimiento del 2 de febrero. Entonces, es como que decimos, ahora comete la harina vos, hace la pizza vos, nuevamente no vamos a ser parte de una especulación, que guardaron la mercadería, la escondieron, y bueno, ahora, con la fecha de vencimiento corren, es una cuenta regresiva y evidentemente, pues, también nosotros fuimos muy cautos en la reposición de la mercadería sensible. Ya lo habíamos dicho en diciembre, no compre más de lo que vamos a vender porque la venta se va a caer, porque después lo que no se vende… Se tira”.

La fidelidad de los clientes

“Ese cliente que suele ir al comercio de uno, que hasta te conoces el nombre, el apellido, lo que sea, que lo ubicás, pero, que andan ahora buscando precios y el que le ofrece más barato es a donde van. Chau, Fidelidad. Mira, para que el cliente te sea fiel lo que tenés que darles es precios. Y el comerciante de proximidad o almacenero o cualquier tipo de comerciante que tenga negocios, que tenga la posibilidad de atender a la gente, nosotros tenemos que evaluar todos los días hasta dónde está dispuesto a pagar mi cliente y hasta dónde puede pagar mi cliente. Entonces, si uno necesita generar la venta, hay que hacerla con precios. Hay que levantarse a la mañana, recorrer mayoristas, integrar grupos de WhatsApp con colegas y así nos vamos pasando datos, tratando de tener precios accesibles”, dijo Savore.

“Yo estoy más que convencido de que esto lo regula el consumidor. O sea, no dejarse engañar, comprar lo que realmente está en precio, y si no está en precio, bueno, reemplazarlo. Porque digamos que hay mucha especulación, yo creo que en lo que va del mes de enero, hay mucha mercadería que empezó a quedar quieta, se ha amesetado un tanto esta invasión de precios. Y bueno, y eso es porque el consumidor no se va a dejar engañar”, concluyó el entrevistado.

Producción Periodística: Fernando García – Alejandro Álvarez