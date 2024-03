El Grupo Financiero Galicia negocia la compra de HSBC Argentina

El Banco Galicia estaría cerca de comprar la filial argentina del HSBC. El Grupo Financiero Galicia se encuentra hace semanas negociando la adquisición de la entidad.

En los últimos tiempos, las reuniones y videollamadas se incrementaron y aceleraron, tanto en Argentina como en el exterior. Para poder llevar adelante la adquisición, se deben conseguir las aprobaciones de distintos entes regulatorios del sistema bancario local, pero trascendió que no habría inconvenientes al respecto.

De concretarse la operación, el Galicia se convertiría en el en el banco privado más grande del país, por su cantidad de activos, distanciándose aun más del banco Macro, que se había fortalecido luego de comprar el Itaú.

Si bien desde ambos lados reconocen las negociaciones, ninguna de las entidades hace confirmaciones oficiales. “Siempre buscamos oportunidades para hacer crecer nuestro negocio en la Argentina, incluyendo potenciales adquisiciones. No obstante, por el momento, no hemos llegado a ningún acuerdo y no tenemos más comentarios para hacer”, indicaron desde el Galicia al portal Noticias Argentinas.

Al mismo tiempo, el diario La Nación informó que existe un memorándum de entendimiento entre las partes. Ahora, los equipos legales avanzan en las auditorías previas a que se concrete la fusión. Esto implica la revisión de contratos, activos, deudas y otros rubros de la actividad de ambas partes.

Se sabe que hace un tiempo que el HSBC quiere reducir su operación en América latina. De hecho, había vendido sus activos en Brasil al banco Bradesco por U$S 5.200 millones. Además, se filtró un mensaje del CEO del HSBC Argentina que confirmaba que la entidad había sido contactada por “interesados en nuestra operación en Argentina”.

El holding Grupo Financiero Galicia está formado, además de por el Banco de Galicia, por la fintech Naranja X, Galicia Seguros, Fondos Fima, la fintech Inviu y la agtech Nera, entre otros negocios. En 2023, tuvo un ingreso neto de $336.232 millones, con un crecimiento del 110% interanual