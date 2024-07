El frío afecta a gran parte del país y produce pérdidas económicas

La ola polar que sigue afectando a gran parte del país comenzó a generar fuertes pérdidas económicas que aún no pueden ser calculadas debido a que seguirá impactando en distintas geografías por varios días más, principalmente a provincias del sur y la Patagonia argentina. Según los servicios del estado del tiempo, al menos hasta la segunda quincena de julio, las condiciones meteorológicas no comenzarán a mejorar.

Por ese motivo, es que las diputadas nacionales patagónicas Ana María Ianni y Eugenia Alianiello, ambas de Unión por la Patria, presentaron una iniciativa, en el Congreso de la Nación, para atender la emergencia económica registrada por la situación climática registrada en sus provincias, Santa Cruz y Chubut, respectivamente.

El proyecto solicita declarar zona de desastre y de emergencia económica, productiva, vial, rural, de comunicación y social, por el plazo de 90 días, las provincias de Chubut y Santa Cruz, afectadas por bajas temperaturas extremas e intensas nevadas que vienen padeciendo desde junio del corriente año.

Las masas de aire gélido en altura alcanzaron a gran parte del territorio nacional con temperaturas que en promedio observaron los 20 grados bajo cero.

Según observó el sitio Windy, a las 10:12 del martes 9 de julio, el gran sistema frontal seguía afectando a todo el sur argentino con frentes que habían ingresado tanto desde el Pacífico como del Atlántico con una extensa acumulación de aire frío en el Centro del país gracias a una incursión muy fría ingresada por el sur de Mendoza. Esa misma masa fue la que se trasladó hacia al norte de Argentina, llegando incluso a superar la altura de la provincia de Formosa y alcanzando a Paraguay y el sur de Brasil.

Buenos Aires, aunque fue una de las provincias que conservó su cielo prácticamente despejado como Mendoza, tras un fin de semana gélido, el frío se mantuvo en la Ciudad Autónoma, el conurbano y el interior provincial. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para esa localidad, otra vez pronosticó temperaturas bajo cero para los próximos días.

Si bien no se esperan lluvias, la sensación térmica se verá afectada por el viento, lo que hará que el frío se sienta aún más intenso.

Mapa de #Heladas , desde mañana el viento sur/sudoeste provocará el ingreso de una nueva ola polar, de mayor duración que la precedente, según el modelo americano GFS de la agencia NOAA, salida 00Z 3/07/2024. Nieve: chances para el 9 de Julio en las Sierras #EarthEngine #GEE pic.twitter.com/7si9vL2YHx — Eduardo Rollero (@eduardo_rollero) July 3, 2024

Temperaturas en el AMBA

Martes: mínima de 0 grados, máxima de 9 para CABA; y mínima de -5 grados, máxima de 8 para el conurbano

Miércoles: mínima de 0 grados, máxima de 10 para CABA; y mínima de -2 grados, máxima de 10 para el conurbano

Jueves: mínima de 1 grados, máxima de 11 para CABA; y mínima de 0 grados, máxima de 11 para el conurbano

Viernes: mínima de 2 grados, máxima de 12 para CABA; y mínima de 2 grados, máxima de 11 para el conurbano



Patagonia: no se sabe el alcance de las pérdidas

Las primeras estimaciones hablaban de que más de un 50% de la hacienda de los campos santacruceños se verá afectada. Pero la realidad es que la ola polar no cesa y aún es "temprano" para tener el balance final, por lo que cobra más importancia de la declaración de emergencia.

"Tengo 8.000 ovinos y 400 vacas madre Hereford que hace 15 días no tienen comida porque no pude llegar, sólo llegó Gendarmería con tanques y me dijeron que hay un metro de nieve, si no logro llegar en una semana o diez días y darles forraje, los doy por perdidos el cien por ciento". El testimonio de Sebastián Jamieson, administrador de la estancia y Cabaña Tapi-Aike, fue hecho en medio de la emergencia climática que azota a Santa Cruz y la región.

La condición del ganado vacuno en Santa Cruz es preocupante debido a no puede llegar el alimento producto del corte de rutas por el nuevo temporal.

El invierno empezó antes y con todo. Las nevadas arrancaron a mediados de mayo y recrudecieron desde la segunda semana de junio en adelante. La situación de desastre y los videos subidos por los propios productores llevaron la noticia incluso a los medios nacionales. Se los vio arriando sus "lanares" y vacunos en "callejones" de nieve, caminos abiertos entre paredes blancas en donde solo se ve la punta de los palos de los alambrados.

La situación es preocupante. También, en algunos casos, desesperante. Con 60-80 centímetros de nieve, incluso un metro, en muchos sitios hubo caminos cortados e ingresos a los establecimientos impedidos. Comunicaciones diezmadas (por nieve en las pantallas de las antenas repetidoras) y también problemas dentro de las estancias. Para colmo, el frío no amaina y (al momento del cierre de la nota) ya iban dieciocho días seguidos de temperaturas bajo cero, con picos de -25ºC algunas noches.

El caso de las ovejas es distinto, pueden soportar varios días sin comer aunque no pueden dejar de tomar agua.

Santa Cruz Produce consultó a varios productores que contaron cómo están atravesando este momento. La franja más complicada es toda la línea de precordillera, desde Río Turbio hasta Perito Moreno en Santa Cruz y entrando en Chubut también.

Dicen (seguramente por la cantidad de ganado que hay en las zonas afectadas), que está en riesgo más del 50% de los animales de la provincia. Esto sería un mínimo de 1 millón de lanares y 40.000-50.000 vacunos. Y todavía quedan 70 días de invierno.

"Estamos preparados para nevadas, pero dentro de lo normal, en julio de 20-30 centímetros, ya cuando empieza a nevar los primeros días de junio y a acumularse la nieve porque no sube la temperatura o no sale el sol y sigue nevando, todo es complicado", aportó Jamieson, quien administra la estancia de la familia de su mujer, los Viel (Enrique, su suegro, fue de los primeros criadores Hereford de la zona hace tres décadas).

Una de las ovejas debió ser rescatado luego de que quedó aislado del grupo que trataron de mantener unidos los perros pastores.

Parecida, pero distinta, es la situación de Alejandro Bárcena, un productor de la zona de Lago Argentino, a 23 km. de El Calafate, camino a Perito Moreno, zona bien complicada con entre 60 y 80 cm. de nieve. En algunos lugares llega al metro. Pero Bárcena, de hace un tiempo, hizo un cambio de sistema que le permite tener rollos de avena y cebada que produjo el último verano, los cuales combina con melaza. "Con eso la vamos bancando por ahora, además, llevé los animales a potreros más chicos para tener la situación más controlada", expuso.

Otros, como Fernando Ajís, no tan complicados por ahora, están tratando de mover los animales a zonas con menos nieve para que puedan "ramonear" (mordisquear) los pastos que hayan podido crecer. "Esperando que deshiele... aunque los pronósticos no son alentadores", apunta.

Una oveja puede sobrevivir 10-15 días sin comer, pero tiene que seguir tomando agua. Lo mismo con los bovinos. En el caso de los bovinos no es tan grave. "Los Hereford (la raza que se utiliza en estas regiones) toleran muy bien a este tipo de climas, el animal se empieza a adelgazar por el frío y la necesidad calórica que requieren temperaturas extremas, pero generalmente llegan a esta época con buena cobertura de grasa que les permite poder pasar el invierno y llegar a la primavera en buenas condiciones. También sabemos del espesor del cuero y el pelo que ayudan a esta adaptación", contó el médico veterinario, presidente de la Zonal Patagonia Sur de Hereford, propietario de la cabaña Don Riquín, en Chubut.

Los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina patrullan rutas tapadas de nieve con el fin de repasar a posibles lugareños varados.

Javier Álvarez Bento, administrador de una estancia cerca de Río Gallegos, contaba que todavía no tienen tanta nieve por allí. Pero sí advierte que los fríos acumulados empezaron a generar otros problemas domésticos, como el congelamiento de las cloacas. "Otra de las situaciones que se dan cuando se empieza a congelar todo es que las ovejas, por miedo a resbalarse, no quieren moverse para buscar alimento, hay que estar atentos a eso", contó.

El sector ganadero en particular se ve altamente perjudicado, con la consecuencia de pérdida de hacienda y retraso en la temporada de esquila. Sólo en Santa Cruz se estima que un millón de ovejas y más de 40 mil vacas están en riesgo.