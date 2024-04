El agro ante la crisis: "La Ley Ómnibus y el DNU nos forzaron a unirnos y luchar"

Hace poco se realizó la segunda reunión de representantes del agro con la presencia de diputados nacionales de todos los bloques políticos del Congreso: liberales, radicales, peronistas y otros. A ellos se les sumaron miembros de la Fundación Barbechando, una organización civil que hace más de 15 años trabaja, sin ataduras políticas, en políticas públicas para la agro-bio-industria.

Uno de los legisladores presentes en dicha convocatoria fue Martín Ardohain, diputado nacional del PRO por La Pampa. Entrevistado por Sin Verso, por Ciudadano News 91.7, expresó que "la reunión fue muy buena, porque la Fundación Barbechando viene trabajando desde hace 15 años en casos puntuales. Esto es esencial, porque los dos primeros dos meses del año fueron muy complicados, culpa de la Ley Ómnibus".

Emparentado con la modelo Carolina "Pampita" Ardohain (son primos), el legislador de 56 años es cuarta generación de productores agropecuarios de la zona de Doblas, en La Pampa, lugar de donde también es su prima. En 2023 fue electo diputado nacional por Juntos por el Cambio, con 51.000 votos, para representar al campo en el Congreso.

Ardohain hizo mención al tema de las semillas registradas: "No nos pusimos de acuerdo, me junté con semilleras, con productores grandes y chicos, y no pude llegar a una conclusión, porque las aguas estaban muy divididas". El legislador se refiere aquí al proyecto de Barbechando, para clasificar los distintos tipos de semillas de los cuales pueden hacer uso los productores: "Hay poco entendimiento", contestó.

¿Pero de qué sirvió una reunión semejante? "Lamentablemente, los productores están inmersos en una institución que no sé si representa al 100% del sector agropecuario. Uno tiene un ámbito más grande del que puede hacer como partido o como bloque. Eso es lo positivo: me puse a disposición de ellos para trabajar codo a codo", contestó Ardohain.

El proyecto de las semillas está complicado, según palabras del diputado pampeano: "Estoy haciendo un trabajo muy grande sobre la aftosa, porque la Argentina está pagando cuatro veces lo que pagan países vecinos por la misma vacuna. Hay un monopolio, o empresa grande, que maneja el mercado. Y cuando el productor se involucra, se siente respetado. Eso es algo que se logró en la reunión", aclara el legislador.

¿Qué se espera de la Ley Bases?

Los periodistas Rebeca Miranda y Gabriel Landart intentaron mirar un poco más allá del presente, imaginando lo que se espera de la Ley Bases en el caso de ser aprobada. Ardohain contestó que "tiene que salir, porque el argentino está haciendo un esfuerzo mayúsculo. El Gobierno encontró un país desarmado, detonado por donde se lo mire, y con puertos abandonados".

"El pueblo eligió a Milei como presidente, y si bien nunca fue a La Pampa en su campaña, los pampeanos lo votaron y permitieron que le ganara a todo el aparato, algo que se repitió en cada pueblo y provincia del país", contó Ardohain. En este sentido, hizo un somero análisis del humor actual, y confió en que "el pueblo va a aguantar. El camino no es por donde el kirchnerismo quiso hacernos creer que era", finalizó.