El médico pediatra, Gabriel Azcurra, dialogó con El Interactivo

¿A qué edad se detecta la dislexia, principalmente, en los niños?

El profesional, sostuvo que: “Existen signos que se pueden ir detectando en edad preescolar, pero es en la escuela a través de la lectura y la escritura donde aparecen las dificultades y se puede diagnosticar. En lo que respecta a la etapa preescolar, los primeros síntomas es la dificultad para recordar los nombres, identificar los sonidos. También, se hace difícil cotejar los sonidos con las letras y aprenderse rimas o canciones, aun aquellas que canten todos los días en el jardín de infantes”.

“Luego, en la etapa de alfabetización empiezan las dificultades con la lectura, pero las mismas no siempre son evidentes. Más allá, de que es un trastorno muy común en la población mundial, considerándose una de cada diez personas con esta afectación, siendo importante añadir que el 80 por ciento de los que sufren esta condición lo desconocen o ni siquiera hay sospechas”.

Dr. Gabriel Azcurra, médico pediatra, especialista en dislexia

¿Muchas personas se dan cuenta en la adultez que tienen dislexia?

“Sí, exactamente”, aseveró el entrevistado. “Mi caso es emblemático en este sentido, dado que yo me pude recibir de médico, casi sin desaprobar exámenes y teniendo dislexia. Luego, me di cuenta de que mis calificaciones no fueron acorde al esfuerzo de mi estudio e inteligencia. Entonces, puede ser tan sutil como afirma la UNESCO, pasando desapercibido en la gran mayoría de los casos. Esto es porque, como dije, en el 80 por ciento de los casos dicha dificultad en la lectura y escritura no se nota a la vista del común de las personas”.

“Por lo tanto, es muy complejo identificar lo que ocurre con los grados leves de dislexia, donde la lectura es un poco más lenta y el cansancio se produce más rápido, y así, nunca se puede estar a la altura de la exigencia de los exámenes y baja el rendimiento escolar. O sea, que no se puede competir académicamente porque la lectura es mucho más lenta y trabajosa”.

El profesional de la salud continuó explicando: “Lo que se considera de forma más habitual como dislexia es dar vuelta las letras, escribir en espejo o leer muy trabado, considerándose casos más severos, pero que representan un menor porcentaje. Si se sostiene que no se padece dislexia porque no se sufren las características explicadas se cae en un error, es falso. A veces, puede ser tan sutil, como cansarse rápidamente cuando uno lee”.

La forma más severa de dislexia es dar vuelta las letras, escribir en espejo o leer muy trabado

“A su vez, el impacto en la vida de las personas que tienen dislexia, es muy importante, desde la mirada de un cerebro que funciona algo diferente, dotándolo de habilidades particulares como es el caso del pensamiento lateral. Al punto del interés de la NASA por contratar empleados con esta condición”.

“La dislexia es perjudicial para la lecto-escritura, pero no para el aprendizaje, dado que los disléxicos revisten un promedio de inteligencia alto o muy alto”, resaltó Azcurra.

¿El tratamiento temprano ofrece una curación?

“Cuando se detectan los factores de riesgo en la etapa preescolar y al niño se le ofrece un tratamiento psicopedagógico adecuado, ya ingresa con las herramientas necesarias a la etapa de lectura-escritura y las estadísticas señalan que hasta un 92 por ciento de los casos se convierten en lectores habituales, adquiriendo iguales capacidades que los no disléxicos. Aun así, es una condición con la que se nace y se muere, dado que no es solo un funcionamiento cerebral distinto, sino también de disposición de células en la corteza cerebral, haciendo que se dificulte un poco leer y escribir, pero se potencie la resolución de problemas, la creatividad. Por tal motivo, se está redefiniendo la dislexia como una dificultad, por un lado, y una habilidad por el otro”.

“De hecho, el pensamiento disléxico es también llamado pensamiento fuera de la caja o exploratorio, como sostiene la investigadora Helen Taylor, es algo que hoy se puede agregar al currículum como una habilidad extra”.

¿Todo el conjunto de anomalías lecto-comprensivas están consideradas como dislexia?

“Dislexia se le llama genéricamente a un grupo de dificultades específicas del aprendizaje, que son cuatro. Una dificultad para leer es dislexia propiamente dicha. La dificultad para escribir, muy asociada a la dislexia, es la disgrafia, que hace de la escritura algo muy desprolijo, sin respetar márgenes, con letra muy grande y van muy lento, sin poder copiar del pizarrón y sin seguir el ritmo a tiempo en los dictados".

"En tercer lugar, viene la disortografía, la cual, implica un fenómeno que tras escribir 8 o 10 veces una palabra debería almacenarse en la corteza cerebral de la región occipital, conocido como cajón de las palabras, porque es donde se guardan todas las imágenes de las palabras, por lo tanto, se puede escribir sin siquiera esforzarse”.

“Sin embargo, cuando no funciona bien, sin importar toda la práctica que se realice, se van a escribir las palabras con errores ortográficos y no tiene relación con una falta de lectura”, concluyó el profesional médico.

Producción Periodística: Fernando García - Alejandro Álvarez