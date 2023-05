Discriminación en Neuquén: le negaron una tarjeta de crédito por ser ciego

Eduardo vive en el centro de la ciudad de Neuquén, es comerciante y es ciego. Como parte de su trabajo, necesita operar con varias tarjetas de crédito, pero en el último intento de hacerse con un plástico la empresa expendedora le negó el beneficio. "No me pueden dar la tarjeta porque soy ciego", denunció el hombre.

El damnificado contó que tiene otros plásticos, además de la cuenta corriente y la caja de ahorros, recursos que utiliza en su negocio. "Yo quería tener una tarjeta Crediguía, y presenté todos los papeles. Cuando la fui a buscar, me dijeron que no me la podían entregar porque soy ciego. Fue muy lastimoso", expresó Eduardo.

No solamente recibió una negativa por parte de esa empresa. El modo en que lo trataron fue también parte de la queja del hombre: "Pregunté cuál era el motivo de la negativa, pregunté qué tenía que ver que yo fuera ciego. Me contestaron muy mal. Así cualquiera se siente mal: no por el problema, sino porque es triste que haya gente así atendiendo. Deberían ser ubicados y tener buenos modales", expresó el comerciante.

Ante esto, la decisión de Eduardo fue realizar una denuncia en el INADI, pero allí tampoco tuvo respuestas. Fue también a la Defensoría del Pueblo, pero le explicaron que como no logró ser cliente de dicha empresa, no podían actuar. "Me sentí molesto con lo que pasó", expresó el hombre.

"Esto pasó hace casi un mes", dice Eduardo, "pero cada vez que lo recuerdo pienso que debería haber otras personas pasando por lo mismo, y no debería ser así". No obstante, espera que la empresa de la tarjeta se comunique con él y cambie la decisión. "Si bien no soy una persona intelectual, sí tengo valores, principios y buenos modales. Creo que todas las personas merecen ser tratadas por igual", enfatizó. "Es lamentable que tengamos esta clase de gente en Neuquén", finalizó.