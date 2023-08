Diputados vuelve a debatir la creación de nuevas universidades nacionales

La Cámara de Diputados de la Nación buscará este martes dictaminar tres proyectos de ley que apuntan a la creación de nuevas universidades nacionales en distintos puntos del país.

El plenario de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda se reunirá para darle tratamiento a proyectos de ley que perdieron estado parlamentario que tienen que ver con la creación de las universidades nacionales Madres de Plaza de Mayo, de Saladillo, y de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas.

María Rosa Martínez (FdT), diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, y autora del proyecto de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, habló en el programa Metaverso, de Ciudadano News, y explicó que la creación de ocho universidades representa “un proyecto casi reparatorio para una población que tiene en la memoria la posibilidad de que una universidad pública que tenga que ver con la realidad de su territorio, los cobije”.

En ese sentido, agregó que “las universidades tienen que tener pertinencia en la medida que se afianzan en territorios donde vinculan la formación académica, junto con el desarrollo agropecuario, técnico, tecnológico de la región donde habita”.

No obstante, la diputada también se refirió a la opinión de la oposición en relación con este proyecto: “Hay un sector político referenciado sobre todo por el Pro que opina que no se deben crear universidades con el argumento de que deberíamos poner el énfasis en la educación inicial”, dijo y continuó: “La disputa no es entre la educación inicial y educación universitaria, hoy la disputa tiene que ser más acceso a la educación pública, y en ese argumento se instalan diciendo que los estudiantes no se reciben”.

Por último, concluyó: “Creo que estamos en un país que necesita avanzar hacia el desarrollo económico y productivo con personas de cada vez más calidad en términos de formación y eso es lo que estamos proponiendo con la creación de universidades que sean accesibles”.

En tanto, de los ocho dictámenes, cinco conservan estado parlamentario: la Universidad Nacional del Delta, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Ezeiza, Universidad Nacional de Río Tercero y Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz (Paraná, Entre Ríos).