Diputados tratará esta semana un proyecto de rescate para los endeudados en UVAs

Este miércoles, finalmente y tras años de discusión, se tratará en la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley que busca darle una respuesta a los tomadores de créditos indexados por el ínice UVA, atados a la inflación.

Julio Cobos, diputado nacional por Mendoza de JxC, fue uno de los autores de los primeros proyectos que se presentaron para poder encausar la situación desesperante para unas 100.000 familias argentinas.

En diálogo con el programa Metaverso, de Ciudadano.News, explicó: “Cuando el poder adquisitivo empezó a perder la carrera contra la inflación, empezamos a elaborar una serie de medidas, se ha logrado un cierto consenso, sobre todo entre el bloque oficialista y el bloque de la UCR, que tenemos algunas disidencias y las plantearemos en el recinto”.

-¿En qué consiste el proyecto?

-Ahora saldrá una solución tendiente a cambiar el coeficiente de actualización, que es a través de la inflación, por el de evolución del salario. Se toma en este caso el RIPTE (índice de salarios de los trabajadores registrados). Las cuotas no pueden superar el 30% de los ingresos totales que tiene el grupo familiar o el que haya constituido el pedido del crédito. Es aplicable para vivienda única, hasta 120 mil UVA, no quiere decir que el que tenga 130 mil queda fuera, quedará adentro del sistema con 120 mil y 10 mil seguirán actualizándose por las pautas convenidas en el contrato, que es la actualización por inflación. Se va a tomar como fecha, y acá tenemos la primera disidencia, el 1 de enero, es decir que la cuota se va a retrotraer al 1 de enero, se va a calcular al momento que se sancione la ley cómo sería actualizada por el valor del RIPTE y de ahí en más comienza a regir el mecanismo de actualización.

Así, se constituye un fondo compensador para cubrir la diferencia entre la evolución del salario y la inflación, que surge de un mínimo porcentaje, el 0,0025% de los saldos promedio de los dineros depositados a plazos fijo, sean moneda extranjera o local, una cifra muy insignificante para el sistema bancario, pero que ayuda a equilibrar este defasaje entre inflación y salarios.

-Este fondo compensador que toma dinero de los plazos fijos, ¿significa un impuesto sobre los plazos fijo?

-No, porque los bancos ya tienen un sistema establecido, un fondo de garantías que están para cubrir mora, otros aspectos, de ese fondo de garantías surge este pequeño porcentaje que irá destinado a cubrir esta diferencia, es una manera también de los bancos que no dieron ningún crédito, compensar a aquellos que lo dieron. Lo que representan los créditos UVA en todo el sistema financiero y bancario, es el 2,5%, el resto son créditos al sector productivo, las Letras del Tesoro, las Leliq. O sea, no hablamos ni de un desequilibrio que se puede producir por ninguna razón ni ruptura a la equidad contractual, ni mucho menos porque hemos sido cuidadosos de todas esas pautas y queremos encontrar una solución para los que los tomaron y también a futuro.

-En el proyecto hay un punto importante que es la suspensión por un año de juicio de desalojo o embargo...

-Y hay otra cosa más: si te quedás sin trabajo, por tres meses se te paga la cuota desde ese fondo compensador, no es que la pateen para adelante, se suma en el plazo. Estamos tratando de cubrir todas las cosas posibles dentro de la inestabilidad económica que estamos padeciendo.

-¿Qué probabilidades hay de que este proyecto avance y se convierte en ley?

-Que se apruebe, no sé si con las disidencias que plantearemos, pero hay 90% de probabilidad y que se transforme en ley dependerá del Senado, hemos sacado muchas cosas en Diputados y por ahí en Senado no tienen tratamiento. Lo último que recuero que tuvo bastante consenso fue el tema de deudores alimentarios, registro nacional y toda una problemática y todavía no logramos que en el Senado se discuta ni siquiera en comisiones.