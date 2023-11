Diabetes: Cómo prevenir, retrasar y controlar la enfermedad

En vistas al Día Mundial de la Diabetes, que se conmemora el martes 14 de noviembre, desde la Sociedad Argentina de Diabetes difundieron datos que marcan la verdadera magnitud del problema: Esta patología alcanza a un 12,7% de la población Argentina según la última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (2018), a nivel mundial se estima que el 50% de quienes la padecen no está diagnosticado y 1 de cada 2 personas con la enfermedad no pueden acceder/pagar el 100% del tratamiento.

De quienes tienen diabetes la proporción se divide en: el 90% tiene Diabetes tipo 2 y el 10% Diabetes tipo 1.

Pablo Ávila, médico diabetólogo, explicó: “No existe un solo tipo de diabetes, cuando nos referimos a esta palabra podríamos usar un sinónimo que es hiperglucemia, es decir el azúcar alta en sangre, y hay distintas situaciones que pueden aumentar el azúcar en sangre", y precisó: "entre ellas tenemos las dos grandes diabetes que son tipo II, que es la más común, la que uno dice que nos heredan, y esa diabetes representa entre el 80 y el 90% del total de los tipos de diabetes".

Este tipo de diabetes se da más en los adultos. Está muy ligada a otra pandemia y flagelo de la sociedad como es la obesidad y después tenemos la diabetes tipo I, "esta es la de los niños, si bien se puede dar a cualquier edad, pero es más frecuente encontrarla en niños y es la que llamábamos antes insulinodependiente, y es porque necesita insulina desde entrada, donde hay una falta de hormona desde el inicio del diagnóstico de diabetes", precisó el profesional en su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news).

"Después tenemos otras diabetes un poco más raras, como la diabetes asociadas al embarazo y otras patológicas que representan menos del 1% del total de la diabetes", agregó.

Prevención

“Es importante la campaña, la concientización sobre la diabetes porque muchas veces pasa desapercibida. Según datos de la Federación Internacional de Diabetes el 50% de las personas con esta enfermedad desconoce su diagnóstico. Es decir, podemos tener la enfermedad sin saberlo. De acá nace la importancia del chequeo médico", puntualizó Ávila.

“La diabetes de tipo II se asocia a múltiples factores de riesgo, entre los que nombré recién como la obesidad. En Argentina tenemos datos interesantes del Ministerio de Salud de la Nación en donde se realiza una encuesta de riesgo de factores no transmisibles y sabemos que eso se ha ido incrementando. Vamos por la cuarta, la quinta encuesta por publicar, y en la cuarta sabemos que el 12,7% de la población padece diabetes, y en esto se asocia con la obesidad", subrayó.

"El 25% de la población argentina tienen obesidad y si a esto le sumamos el sobrepeso, el 60% padece algún grado de sobrepeso. Esto viene muy ligado de la inactividad física, el sedentarismo, la baja actividad física. La actividad física se recomienda hacerla todos los días".

“Otro factor de riesgo tiene que ver con la herencia. En las mujeres haber tenido diabetes gestacional es un factor de riesgo. El tener otras patologías, algunos medicamentos pueden aumentar el riesgo de diabetes como por ejemplo corticoides.

Hablamos de múltiples factores que incrementan el riesgo de padecer diabetes", agregó el diabetólogo, e hizo una aclaración importante: “Hace muchos años que no se habla de insulinodependientes por una cuestión que tiene que ver con que la insulina dependencia se asociaba a los pacientes que iban a usar este medicamento, eran solo los pacientes con diabetes tipo I, y no es así; de hecho los pacientes con diabetes tipo II también utilizan insulina y eso debe a que hemos mejorado la calidad y la cantidad de vida de nuestros pacientes, por lo tanto viven mucho más, y en ese vivir más se enfrentan a lo que es la falta de insulina a largo plazo".

Entonces esos pacientes con diabetes tipo II, que en un primer momento requerían solo antidiabéticos orales, después necesitan de la insulina en algún momento de la evolución de la enfermedad. Esto no es un castigo, no es que la enfermedad este más grave, sino que solo es la evolución natural de la enfermedad.

“Si tenemos un padre con diabetes, el riesgo de desarrollar diabetes en algún momento de la evolución de nuestra vida es del 50%. Pero si tenemos los dos padres con diabetes ese riesgo se incrementa a casi el 80%. Por lo cual todos deberían hacerse un chequeo, aquellos que tengan los padres con diabetes más aún", recomendó.

El chequeo es simple, una glucemia que es de rutina en el pedido que hace cualquier clínico en donde simplemente se puede hacer diagnóstico de la enfermedad y del riesgo de que pueda padecer. "Hay situaciones previas, que le llamamos los grises, esa prediabetes es donde más podemos hacer prevención. De todas maneras la prevención se hace en cualquier persona con una dieta saludable y con actividad física", indicó.

“Otro de los mitos es la diabetes nerviosa" :

El decir, no tengo diabetes, tengo diabetes nerviosa y eso no existe dentro de la clasificación, pero sí las situaciones de estrés, como la pérdida de un familiar, puede que se liberen muchas hormonas que son contrarias a la insulina, o pueden servir de gatillo en los pacientes que no se condicen con diabetes, o como descompensante de su diabetes en aquellos que ya tenían en diagnóstico", prosiguió Ávila, dejando claro que “aquellos que se controlen tempranamente van a tener mejores resultados en cuanto a complicaciones de la diabetes.

“La diabetes es controlable, siempre hay que transmitir un mensaje positivo. Es importante hacerse un chequeo habitual”, concluyó.

