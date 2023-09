Por la conmemoración del Día Mundial de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes, la preocupación de las autoridades de la salud mundial ha quedado plasmada en una iniciativa de tres puntos sobre la que se deberá trabajar para mitigar este problema de salud de escala planetaria.

Claudia Rey, ginecóloga, explicó: “Es un tema importante para el adolescente, para el adulto que acompaña, para los profesionales que estamos juntos con los adolescentes, para que tomen conciencia de lo que es prevenir un embarazo"

La ESI, educación sexual integral empieza en los chicos más chicos, que tienen que estar informados desde que son chicos y tomarlo como algo natural, porque la idea es que la mujer planifique el embarazo a la edad que corresponde, en el momento que corresponde y no que la sorprenda un embarazo no deseado", y en su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news) aseveró que "son totalmente inmaduras para tener un bebé, para criarlo, educarlo, estos chicos que llegan a destiempo por falta de información".

Hoy en todos los hospitales municipales, los métodos anticonceptivos se brindan con el 100% de cobertura, y "hablamos de todos los métodos porque no existe un solo método", explicó la médica. "Nosotros vemos a cada mujer, a cada niña, adolescente en forma individual, y uno tiene que saber elegir cuál es el método anticonceptivo para esta paciente, que habitualmente siempre la asesoría es usar el preservativo para prevenir una enfermedad de transmisión sexual, que es importante", pero puede no ser el método más seguro en la adolescencia, porque a veces hay errores al colocarlos, se lo colocan mal, apurados, rápido, "entonces hay que enseñar a usar el preservativo a los jóvenes", indicó.

Según Rey, "Hoy en día tenemos infinidades de métodos, desde pastillas anticonceptivas, que son las pastillas que se toman por boca, lo que nosotros llamamos los métodos de larga duración, son métodos hormonales, hay un implante que se coloca debajo de la piel, un implante subcutáneo que libera hormonas, bloquea la ovulación y dura 3 años.

"Hay parches que se pegan en la piel, parches anticonceptivos, parches hormonales para aquella adolescente que no puede tomar hormonas por boca en pastillas o que no quiere o no las tolera, hay un parche que se pegan en la piel y se cambia cada 3 semanas. Hay un anillo hormonal vaginal que se coloca dentro de la vagina".

"Está el DIU que se puede usar en adolescentes. Hace muchos años había un mito que las mujeres jóvenes no podían usarlo, hoy sabemos que eso está desterrado, la gente joven puede usarlo. Hay una infinidad de métodos que podemos brindar a las adolescentes y hacer una buena consejería".

Con respecto a la ESI, que arranca en los colegios, "se está formando a los docentes, a los que están en contacto con los chicos, como si fuera una materia más; así como se habla de Matemáticas, que se hable de la educación sexual integral" remarcó la profesional.

También destacó la importancia de que el docente esté formado, preparado para hablar de este tema junto a los chicos. "Hoy todos los colegios son mixtos, es importante que todos los varones y niñas reciban la misma información".

Por otro lado preparación a los padres, nosotros en el consultorio muchas veces la adolescentes quiere entrar sola, tienen todo el derecho para poder hablar con libertad y sacarse las dudas, pero nosotros a veces pedimos tener un espacio para poder hablar con los papás para que ayuden, para que estén informados. Hay padres que les cuesta hablar de este tema, hay padres que tienen pudor, hay que ayudarlos, darles charlas, informarlos".

Tiempos distintos

“A lo largo de mi carrera, tengo 40 años de médica ginecóloga, he visto un cambio. En una época el hombre venía solo cuando la mujer estaba embarazada, el embarazo deseado, planificado, para interiorizarse de su embarazo y del bebé que está por venir y era raro que la chica joven viniera con su pareja", rememoró la ginecóloga, mientras que "hoy en día, gracias a tanta información que hay en los medios, en los colegios, hoy vienen más las parejas, vienen juntos, y si no le pedimos porque esto es de a dos.

Actualmente igual siempre es la mujer la que carga con la responsabilidad porque es la que sufre en su cuerpo el embarazo, es la que lo va a llevar adelante. No es fácil llevar adelante un embarazo en una edad donde no estaba esperado y tampoco es fácil la interrupción por más que hoy esto está legalizado y esté aceptado, pero siempre la que corre con el embarazo y la responsabilidad es la mujer"

"Uno en la práctica ve que son las chicas las que vienen a consultar respecto a anticonceptivos, y uno es el que decide, previo a asesoramiento, a historia clínica, conocer los antecedentes de salud de la paciente".

“El implante es femenino, es un implante subdérmico. Es una varillita como si fuera un fosforito de 4 centímetros de largo. En este momento están saliendo otros que colocan a nivel de los hospitales municipales y tienen dos varillas, es muy sencilla la colocación, se hace un consultorio con anestesia general en el brazo. La colocación es muy sencilla, pero es un método para la mujer, el hombre tiene que usar su método anticonceptivo que es el preservativo”, completó.