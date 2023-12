Las medidas económicas generaron cambios en los precios de varios bienes y servicios. Uno de los afectados fue el de los pasajes de avión, que mostró aumentos de hasta el 100%, en el caso de Aerolíneas Argentinas, e incluso el cese de ventas. Algunas empresas solo permiten reservar los tickets, pero no completar el pago hasta tanto no tengan "tarifa definida".

Desde los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, Aerolíneas Argentinas aumentó tanto el precio de sus vuelos de cabotaje como de los internacionales el 50%. Sin embargo, con el paso de las horas siguió modificándolos.

Al mismo tiempo, el contexto también afecta a las agencias de turismo. Desde ese sector expresan que la falta de precisiones respecto a ciertos cambios en el cobro del Impuesto PAIS complican la operativa.

"Preferimos no vender antes que terminar cerrando operaciones a precios que después quedarán rápidamente superados. En definitiva, esto también es como un comercio, y si vos no conoces bien el costo de reposición, no te conviene vender", comentó a la agencia NA un operador.

Las subas

Estos son algunos de los vuelos que mostraron cambios. Los valores son temporales y pueden haberse modificado con el paso de las horas.

Internacionales desde Buenos Aires

Florianópolis: Pasó de $140.000 a $195.000, lo que representa un aumento del 35%.

Río de Janeiro: se incrementó el 38%, de $190.000 a $270.000.

Miami: su valor creció el 90%, de $560.000 a $1.100.000.

Cancún: 90% de aumento. Pasó de $660.000 a $1.230.000.

Nueva York: 100% de incremento. Estaba en $670.000 y ahora en $1.340.000.

Cabotaje