Desesperación en los mercados agroalimentarios: cierre de puestos y desempleo en alza

Los mercados concentradores de todo el país, muestran un panorama negativo, que no tiene precedentes en las economías regionales.

Los puestos de ventas de la producción agroalimentaria se cierran, con pérdidas de fuentes de trabajo, porque la gente compra lo mínimo o, directamente, no compra, porque no puede comprar

Aspectos que analizó con mucha preocupación en declaraciones a Ciudadano.News, el titular de la Unión Frutihortícola Argentina, Omar Carrasco: "Estamos viendo mucha baja en la compra, en la participación de los consumidores y no se sabe como viene lo próximo".

Para el productor, este difícil momento no tiene precedentes en la vida económica del país; "Estamos viviendo algo que está pegando duro en la sociedad, Tenemos gente que ha tenido que cerrar sus puestos, otros se juntan entre dos o tres y alquilan un puesto. Además, al productor se le está poniendo mucho más difícil porque las semillas e insumos están a precio dólar y me comentaba uno de ellos que le ha llegado 980.mil pesos de luz".

Titular de la Unión Frutihortícola Argentina, Omar Carrasco

Al preguntársele si nota respuestas gubernamentales al sector, respondió con ironía: "La verdad que vemos que al sector no se le da la importancia que tiene, es comida, es supervivencia y lamentablemente a la gente no le importa, no le hacen frente a los problemas de este sector".

Finalmente, aseguró que el tema se agudizará y dejó una advertencia: "Creemos que si no hay una solución rápida, puede pasar algo bastante delicado, porque la gente, cuando está en un momento de desesperación, no se sabe qué es lo que puede llegar a hacer".

"La idiosincrasia del productor y del operador es sacar las cosas a través del trabajo, pero también necesitamos ayuda del gobierno, que no apriete tanto con los impuestos", finalizó.

Producción periodística: Daniel Gallardo.