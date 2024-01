Depresión: síntomas, prevención y consejos en entrevista exclusiva

La depresión es una de las enfermedades mentales que más ha crecido en los últimos años, sin embargo, muchas veces la persona que la sufre no sabe que la está padeciendo.

Al respecto de la depresión Romina Ponce, consultora psicológica conversó con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) y allí explicó: “Primero hay que hablar de qué es la salud mental, es un bienestar emocional, psíquico y social que nos permite llevar adelante ciertos desafíos que hay en la vida y también en la comunidad que se vive. Entonces, cuando todo esto no ocurre, cuando ese equilibrio se pierde es cuando tenemos un alerta de que algo está sucediendo".

“Según la OMS la depresión es un trastorno frecuente que actualmente afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Lo importante es que de esas 300 millones de personas en el mundo, 700 mil terminan en suicidio. La depresión tiene cierta sintomatología que tiene que ver con un marcado descenso del estado de ánimo, pérdida de interés y la capacidad para disfrutar ciertas actividades que antes eran placenteras. Se reduce la energía y esto a su vez produce ciertas disminuciones en las actividades, se altera el sueño que produce ansiedad, hay sentimientos de culpa, de baja autoestima", indicó la profesional.

“Lo importante es cómo prevenir la depresión, porque de esta manera damos cuenta del síntoma que hay ahí. Si sentimos que estamos deprimidos, si ya no nos encontramos haciendo esas actividades que antes nos gustaban, que nos encontramos aislados, dejamos de tener contacto con la familia, con nuestros amigos, ahí es donde se empieza a ver el indicador".

Ponce también manifestó: “La tristeza es una emoción que todos experimentamos, por lo general se da ante situaciones estresantes, puede ser la pérdida de un trabajo, de un familiar, una situación de separación que ocurra en la pareja, incluso por la pérdida de un amigo, pero en la depresión esto no ocurre, no está esa herramienta, si bien se parece es distinta porque es mucho más grave. Lo que ocurre es que la depresión puede durar meses o años y así se hace imposible continuar con la vida diaria. En la depresión eso no ocurre y puede interrumpir carreras, relaciones. Las tareas en lo que es higiene personal de repente no las podemos hacer. Entonces esos pequeños indicadores son importantes a tener en cuenta".

Fuente: Pexels / Pixabay

“Hay que deconstruir un poco, hay que aprender a reconocernos en esa tristeza que hay y poder decirle a un amigo, a un familiar, a un compañero de la universidad, en el trabajo, poder hablar de lo que nos hace mal y que estamos con una angustia. Cuando uno puede poner en palabras esa angustia, baja la ansiedad y eso evita que después se termine haciendo un síntoma mucho más peor", comentó la consultora con respecto a la depresión.

“Las redes sociales tienen que ver mucho con la difusión, muestran el aspecto de una persona idealizada, y eso termina viéndose como una manera de cuestión, cuestión de perfección. Hace 6 meses pasó algo con el caso de Tini Stoessel, lo cual ella pudo hablar de lo que le estaba pasando, entonces eso rompe con la idealización que tiene, no solo el adolescente que por ahí ve las redes, sino que tenemos todos como seres humanos, siempre están buscando un ídolo, y en es ídolo a seguir se produce la idealización que hace que justamente lo que el otro dice tengamos que hacerlo nosotros”, finalizó la profesional.