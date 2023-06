Este viernes 2 de junio fue la fecha en que los Bomberos Voluntarios de todo el país celebraron su día. Pero el sábado 3, al otro día del festejo, un ladrón aprovechó para robarse un elemento esencial para la comunicación de los trabajadores.

Imagen del ladrón, captado por las cámaras de seguridad del cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón

Los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, en Río Negro, no salían de su asombro cuando descubrieron que el móvil de rescate número 8 tenía abierta una de sus puertas, y que el comando de balizas y sirenas de la unidad ya no estaban. "No lo podemos creer, tenemos el video de cuando el delincuente entra al móvil y se lleva la central de alerta y un PTT", detalló Alejandro Namor, jefe del cuerpo activo de los Bomberos de El Bolsón.

Alejandro Namor, jefe del cuerpo activo de los Bomberos de El Bolsón

El PTT es un elemento fundamental al momento de trasladarse hacia un siniestro o un incidente, ya que desde esa central se opera el comando de luces y sirenas de la unidad. Pero no fue lo único que el delincuente se llevó del camión, puesto que los bomberos detectaron también la falta de un micrófono.

"Si no tiene el micrófono es un robo inútil, porque estas cosas no se pueden utilizar en ningún lado. Esto produce un daño cuantioso al cuartel, porque dejó literalmente sin operación a la unidad de rescate", se quejaba Namor.

Según la crónica, el delincuente transitaba por calle Rivadavia, de la localidad de El Bolsón, y aprovechó que el móvil de los Bomberos no tenía seguro para entrar y, en menos de un minuto, llevarse el comando de las balizas y las sirenas del vehículo.