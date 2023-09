D'Elía criticó a Messi por no cantar el Himno y le llovieron quejas en las redes

Luis D'Elía hizo una pausa por un rato en la temática electoral, y por consiguiente en su apoyo al candidato presidencial Sergio Massa, para ver el partido Argentina - Ecuador, que se disputó en el Monumental el jueves 7 de septiembre por la noche. Pero antes del comienzo del juego, el dirigante social se centró en la actitud de Lionel Messi, justo cuando Abel Pintos cantó el Himno Nacional Argentino.

La queja de D'Elía no apuntó al desempeño del capitán del equipo, sino al instante en que sonaba la canción patria. Sucede que, como tantas otras veces, Messi no cantó el Himno sino que se mantuvo en silencio y concentrado. Esto sirvió para que el referente social protestara en sus redes sociales. "Nos duele en el alma ver que el máximo ídolo del fútbol argentino no solo es empleado de la mafia de los Mas Canosa en Miami, sino que además hace un silencio socarrón a la hora de cantar el Himno Nacional. Dios desde el cielo lo perdone", escribió, esto último en referencia a Diego Armando Maradona.

Para contrastar su mensaje, D'Elía acompañó el tuit con un video en el que se ve a Maradona cantando la Marcha Peronista, junto a Guillermo Moreno, ex precandidato presidencial, a quien el propio D'Elía acompañaba como candidato en la provincia de Buenos Aires. Pero las respuestas a semejante publicación no tardaron en aparecer, y estas fueron en su totalidad como apoyo al jugador rosarino.

Un usuario contestó "entiendo que tengas preocupaciones y opiniones sobre Lionel Messi, pero es importante tener en cuenta que las afirmaciones sin pruebas pueden ser perjudiciales. Messi es un ícono deportivo y ha demostrado su amor y compromiso por la Argentina en numerosas ocasiones”. Otros respondieron frases como "Messi no canta el himno, porque solo piensa en cuántos goles va a hacer".

Entre los mensajes de repudio aparecee se destacó el de Alberto Samid, empresario de la carne, con quien compartió boleta en las pasadas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Samid fue lacónico, y le respondió con un simple "Qué decís, Luis" a su ex compañero de fórmula.