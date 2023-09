Lionel Scaloni a Ciudadano News: "Lo pasado ya está. Fue muy lindo, histórico, pero ahora cuenta seguir"

El entrenador de la Selección argentina habló en una conferencia de prensa presencial en el Predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza. Allí, a un día del debut por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 en México, Canadá y Estados Unidos, el director técnico no confirmó el "11", pero aclaró que será similar al que jugó la final de Qatar 2022 contra Francia.

"El equipo ya lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos”, sostuvo el hombre de Pujato, Santa Fe.

Sobre su capitán y referente, Lionel Messi, el técnico de 45 años indicó cómo llegó físicamente al predio de la AFA en Ezeiza: "Hablé ayer un rato y se puso a disposición, entrenó como siempre. Está bien, lo veo como lo ven todos, contento, feliz".

Además, el DT mostró una sonrisa al hablar del presente futbolístico del rosarino en la MLS y su amor por la pelota: "Encontró un lugar donde lo quieren y siempre digo que es feliz adentro de una cancha de fútbol. Más allá del país o la ciudad donde esté, él necesita jugar al fútbol y sentirse feliz".

En cuanto a sí Messi estará presente el martes que viene a las 17.00 en Bolivia para medirse con el combinado local, el orientador santefesino confirmó que “en principio jugará. Si no tiene nada participará todo lo que pueda. Es así, no tenemos otra intención. Para nosotros que esté en la cancha es importante, no hay por qué ahorrarlo si no tiene nada. Es evidente", sentenció.

Este corresponsal en Buenos Aires de Ciudadano News estuvo presente en la rueda de prensa que duró media hora. Al consultarle sobre su rival de turno para el estreno en las Eliminatorias, sostuvo que "Ecuador es un buen equipo, tiene un entrenador que lo hace jugar muy bien”.

Por otra parte, y por la información que manejamos, la única duda de Scaloni para terminar de definir el equipo titular es Julián Álvarez o Lautaro Martínez como centrodelantero. A esta altura, más cerca está el goleador del Manchester City de ir de entrada. El resto será con Dibu Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cuti Romero, Nicolas Otamendi y Nicolas Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Lionel Messi, Álvarez o Martínez y Ángel Di María.

El mensaje para los futbolistas previo a comenzar las Eliminatorias Sudamericanas

"La charla que tuvimos fue apenas nos vimos y fue que, al final, lo pasado ya está, fue muy lindo, histórico, pero ahora cuenta seguir. El ADN de cualquier futbolista cuenta seguir buscando ganar".

"Siempre respetamos a los rivales, pero ahora será mucho más complejo jugar contra los equipos. Esta camiseta implica constantemente mejorar".

"Tenemos una base que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que creemos pueden mejorar al equipo".

Sobre la posibilidad de qué Álvarez y Martínez jueguen juntos en la delantera

"No recuerdo si han jugado alguna vez juntos, pero si tienen que hacerlo lo harían, porque son diferentes. Pero todo equipo debe tener un equilibrio. Mañana es difícil que puedan estar juntos, quizás en algún momento del partido.

"Están los dos en un gran nivel y la decisión será pensando en el bien del equipo y qué nos puede dar uno u otro".

La posición de Enzo Fernández

"Es muy difícil analizar la posición, todos en sus equipos juegan diferente".

"Está bueno que pueda jugar más adelantado, puede dar más variantes; y en el eje nos da posibilidad de pase, de salida de pelota. Siempre está bueno poder tener esas variantes".

"Enzo puede hacer las dos funciones, las puede hacer bien y no descartamos que acá también puede hacerlo".

Sobre cómo observa estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

"Ahora estamos con más certezas, sabemos bien lo que queremos. Eso no implica para nada tener algo asegurado.

"Estas Eliminatorias serán terriblemente difíciles, para mí son de las más complicadas y el nivel de las selecciones ha levantado, pero tenemos que seguir compitiendo".

"Seguramente atravesaremos momentos difíciles, porque no siempre será todo color de rosa, y ahí es donde tenemos que estar más unidos que nunca. Por ahora estamos bien, esperemos seguir así y si no es así, el grupo sabrá sacarlo adelante".

"La diferencia principal es que ahora estamos más consolidados y el tiempo ayuda también".

Por último, la planificación para ir a La Paz

"En principio, haremos como la última vez, que fuimos dos días y medio antes del partido y la verdad, es que no hay una receta para ir a Bolivia":

"Pensamos en el partido de mañana que es más importante y lo que pueda pasar a partir de mañana con algún jugador, como siempre hemos hecho, el que está al 100% irá, ninguno se bajará si no es por lesión o algún problema, eso siempre fue así".