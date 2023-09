Crecen los casos de COVID-19 en el país y el mundo

Aunque la pandemia se vive como un recuerdo traumático de un pasado superado, el coronavirus sigue presente con su circulación y el incremento de casos preocupa y llama a estar alerta. Si bien a partir de la existencia de los programas de vacunación se puede vivir como otra enfermedad respiratoria, las precauciones no están de más según los expertos.

Hugo Pizzi, infectólogo, indicó: “Hay casi un 150% de crecimiento, pero lo que la gente no sabe es que desde el 1 de enero hasta hoy hubo 339 muertes por COVID, cosa que engrosa los 131 mil de la epidemia plena", reflexionó en su diálogo con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), "entonces siempre circuló y todos se olvidaron, ahí es donde está el problema.

"El mundo y Argentina fundamentalmente se olvidó de usar el barbijo en los lugares donde hay gente abigarrada, lavarse las manos, ventilar las habitaciones o los lugares de trabajo y el problema que se nos plantea ahora es que la gente no se vacuna. Ahora hay vacunas pero no hay brazos".

Además, informó que “la gente no se está testeando. Primero, que lo tiene que pedir un médico o tenés que estar internado, pero hay gente que dice que ha tenido gripe y en realidad han tenido COVID, pasa que la persona está vacunada".

"Yo les voy a dar números de gripe del 1 de enero a hoy, gripe 711 mil casos, y de COVID tenemos 77 mil casos. Es poco, pero la cantidad de muertos es mayor con el COVID, quiere decir que es más contundente que el estado gripal", remarcó Pizzi, y agregó: "Entonces, por eso creo que hay que actualizar la vacuna"

"Si hace más de 6 meses, colócate otra que te va a armonizar los anticuerpos y te los va prolongar en el tiempo, y a fin de año no vas a tener ningún problema, pero el virus está circulando", expresó el infectólogo.

El que está circulando es "algún linaje que hoy nos molesta, que es Omicron. A las personas que no están vacunadas o que están mal vacunadas las quiebra, pero las que están vacunadas les da un cuadro que a lo mejor es un dolor de cabeza, fiebre, que con un día o dos de reposo se reintegra a sus actividades cotidianas", explicó, aclarando que “si está vacunado contra la gripe, debería acudir al médico y decirle, el médico lo debería derivar o le hará el testeo.

Es importante el testeo, no sé cómo pueden terminar estas cosas en los que no están bien vacunados, es tan errático este virus que puede dar un dolor de cabeza".

“Hay que vacunarse, no hace falta llevar el carnet, ya estamos todos en el computador de Mi Argentina. La enfermera aprieta un botón y ya sabe cual les falta. Hay que volver a los cuidados y hay que vacunarse, la vacuna es gratuita y no nos podemos olvidar, 131 mil muertos, cómo nos vamos a olvidar del drama que surgió Argentina. No tenemos que ser tan indiferentes”, completó el especialista.