¿Cómo recuperar el dinero de Mercado Pago si nos estafan?

Cada vez más ciberdelincuentes aprovechan la digitalización del dinero para estafar usuarios de billeteras virtuales como Mercado Pago. Si uno es víctima de estafas, es importante detectarlo rápido, saber dónde denunciar y desconocer los pagos para llegar a recuperar lo perdido.

¿Qué hacer si soy estafado?

Hay diferentes modalidades de estafas virtuales, pero una de las billeteras más usadas para los engaños es Mercado Pago.

Una de las formas más comunes es que los ciberdelincuentes se hagan pasar por empleados de una empresa o entidad bancaria y soliciten vía WhatsApp un código que les permite acceder al celular y a tus billeteras virtuales. Otra metodología es la venta de productos desde publicaciones falsas, que solicitan pagos por transferencias a cuentas de Mercado Pago.

Al detectar una estafa lo primero que se debe hacer es reportar el problema a Mercado Pago para que bloqueen y controlen las cuentas de los delincuentes. El usuario estafado tiene que contactarse con el área de atención al cliente o defensa al consumidor.

Si le roban el teléfono, el usuario tiene que denunciarlo para que desde Mercado Pago cierre sesión y eliminen todos los dispositivos vinculados con la cuenta. Ante la sospecha de que alguien está usando nuestra cuenta, hay que reportar el robo para que la empresa tome medidas de seguridad y analice el caso.

¿Cómo recuperar el dinero perdido?

Durante la estafa puede que los ciberdelincuentes soliciten hacer una transferencia de dinero a una cuenta de Mercado pago, otra billetera o una cuenta bancaria.

Si tras hacer la transferencia se reconoce que se trató de un engaño, se puede solicitar la devolución del dinero. Para esto se ingresa a la sección "Actividad" donde se registran todos tus movimientos recientes, se busca la transferencia que quieras reclamar y al entrar en detalle de la operación, hay que hacer click en el botón "Pedir devolución".

Aunque se puede pedir la devolución del dinero, la decisión de devolver el importe es del receptor, debido a que Mercado Pago no pueden hacer ese tipo de devoluciones.

Al detectar que fue víctima de una estafa, el usuario se debe contactar con Atención al Cliente y explicar la situación. Desde Mercado Pago, bloquearán las cuentas implicadas en el robo y evaluarán los movimientos realizados. Si se comprueba que hubo movimientos extraños, es posible que se proceda a la devolución del dinero.

Sin embargo, suele suceder que los delincuentes al recibir la transferencia sacan la plata de la cuenta, para que no queden registros de la estafa. De esta manera, Mercado Pago no puede comprobar el delito y no devolverá el dinero al usuario.

Consejos de seguridad de Mercado Pago

Debido a que el dinero de las transferencias se envía de forma inmediata, no es posible anular o revertir una transferencia una vez efectuada.

En esos casos, la devolución del dinero es decisión del receptor, ya que por la resolución A7153 de las Normas del Sistema Nacional de Pagos y Transferencias, la empresa no puede anular o devolver dinero de transferencias efectuadas.

Comprobar robos por este medio de pago suele ser complejo, debido a que los ciberdelincuentes realizan los robos de dinero como mucha rapidez y sacan los fondos de sus cuentas al instante. Por tal motivo, Mercado Pago en muchas oportunidades no puede hacerse cargo de la estafa.

Recomendaciones para evitar estafas y robos por Mercado Pago

Algunas de las recomendaciones para no caer en estafas ni robos mediante Mercado Pago son:

Activar la seguridad de los dispositivos móviles: proteger el celular con huella dactilar, control facial, patrón o pin.

Evitar utilizar las mismas contraseñas para celular o redes sociales que para billeteras virtuales.

Evitar las contraseñas simples, repetidas u obvias como los nombres, fechas de nacimiento o número de DNI.

Cambiar las contraseñas con frecuencia.

Habilitar la verificación en dos pasos.

En caso de pérdida o robo del teléfono, dar de baja el chip y solicitar una nueva tarjeta SIM.

Activar la función para que la app reporte los gastos realizados.

Con información de iProfesional