Cómo medir correctamente la presión arterial

Algo tan cotidiano y difundido como el control de la presión arterial también tiene sus bemoles. Factor que puede significar riesgo de patologías graves, su correcta lectura merece difusión y también saber cómo actúan sobre ella diferentes hábitos, consumos y conductas.

Joaquín Caputo, cardiólogo e integrante de la Federación Argentina de Cardiología, conversó sobre el tema con El Interactivo (lunes a viernes de 12 a 14 por http://ciudadano.news), y al principio se refirió a lo que se considera normal. “Nosotros hablamos de valor normal cuando la presión es menos 140 sistólica, 90 de diastólica, o 14/9 como se dice vulgarmente".

Pero no todo culmina ahí: “Tenemos, de acuerdo a los procedimientos de medición, estudios que nos van a permitir, primero, detectar la hipertensión arterial en pacientes que desconocen que ser hipertensos", y se trata de un mapeo de presión arterial de 24 horas, donde la persona tiene un equipo colocado que controla automáticamente durante las 24 horas, "a través de ese estudio nosotros tenemos valores de referencia hasta los cuales consideramos normal la presión arterial, por ese estudio la presión diurna, o sea mientras la persona está despierta, debe ser menos de 135/85, y mientras duerme la presión arterial nocturna tiene que ser menos de 120/70", precisó el cardiólogo.

Si en alguna de esas dos etapas hay más de esos valores, se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. El otro método es el monitoreo domiciliario de presión arterial, donde el paciente se puede medir la presión arterial con un equipo validado en las condiciones correctas de medición, "y también ahí en ese valor consideramos hipertensión más de 135/85.

A veces en los pacientes mayores, en los mayores de más de 75 años, se considera normal hasta los 150/90 porque ya tienen los vasos cerebrales un poco más deteriorados y queremos que tengan presiones un poco más elevadas para permitir una buena oxigenación a nivel cerebral", amplió.

“Cuando medimos la presión arterial por primera vez, lo ideal es que midamos dos veces o tres en un brazo, separado de uno o dos minutos entre cada toma de presión arterial, y luego promediamos, y lo mismo repito con el otro brazo.

Y ahí el brazo que a mí me dé mayor presión de los dos, es el que hay que tener en cuenta de aquí en más para controlar la presión arterial", indicó, teniendo en cuenta que mucha gente realiza sus propios controles.

En el mundo

“Tocando un poco las estadísticas, tenemos alrededor del mundo 1400 millones de personas hipertensas, y en Argentina es casi el 46%", informó Caputo. Pero remarcó el dato saliente de que la mayoría de estas personas desconoce que es hipertenso, "y otra gran parte conoce, está siendo medicada pero no está siendo controlada.

Nosotros le llamamos el enemigo silente a la hipertensión porque generalmente no produce síntomas, a veces en algunas personas puede producir dolor de cabeza, puede producir dolor detrás de los ojos o sangrado de nariz que no siempre se relaciona con la hipertensión; muchas veces un dolor de cabeza me va a originar a mí la hipertensión y no la hipertensión el dolor de cabeza".

Muchas veces sangra la nariz porque tengo fragilidad capilar, o porque tengo vasodilatación capilar y eso produce un sangrado", entonces es necesario contemplar todas esas condiciones, ya que no hay síntomas específicos para esta enfermedad.

“Generalmente en la hipertensión arterial, el 95% de las veces, nosotros hablamos de una causa primaria o idiopática, esto significa que la mayor cantidad de esas veces afecta factores genéticos importantes, hereditarios, y en el 5% restante se encuentran las causas secundarias", aclaró,

Dejo en claro que muchas veces las causas que producen hipertensión son reversibles: "por ejemplo, si tengo una obstrucción de las arterias que oxigenan los riñones y destapo esas arterias, se controla el cuadro de hipertensión. Si por ejemplo trato un hipotiroidismo, un tumor de glándulas suprarrenales, también voy a mejorar esa condición".

Pero eso no alienta a perder de vista el problema, porque "en el 95% de las veces eso no sucede, entonces yo siempre considero que la base genética es lo más significativo".

En algún momento de la vida ese gen se puede activar o no, esto es muy claro en las mujeres cuando aparece la menopausia que desaparece el estrógeno, una hormona que protege mucho la endotelio, la pared de la arteria y comienza la enfermedad cardiovascular en la mujer. Ese movimiento hormonal produce que muchas enfermedades comiencen a afectar en la mujer, una de ellas es la hipertensión”, completó.