Llaman a realizar un "molinetazo" contra los aumentos del transporte

Grupos de estudiantes y asambleas barriales llamaron a realizar un “molinetazo” el viernes 1 de marzo, en la previa de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. El objetivo es protestar contra los aumentos en las tarifas de transporte.

Grupos de estudiantes escribieron una carta abierta a los trabajadores del transporte donde explicaron que la acción se realizará en las estaciones de Once, Constitución, Retiro y otros puntos a partir de las 17.30.

“Los días 1 y 15 de marzo la comisión estudiantil de Unidxs x la Cultura, centros de estudiantes y asambleas barriales vamos a llevar a cabo un “molinetazo” contra el tarifazo y para exigir un boleto educativo. Invitamos a reunirnos para preparar esta medida a todos los trabajadores, organizaciones gremiales y sindicatos, con la perspectiva de unir reclamos y fortalecer la coordinación y organización entre nosotros.

De la misma forma acompañaremos y pondremos el cuerpo en las acciones que ustedes voten para mejorar las condiciones laborales de las y los trabajadores del transporte”, explica el comunicado.

Tatiana Fernández Martí, la joven de 22 años que es consejera estudiantil en la Facultad de Filosofía y Letras y la organizadora del Molinetazo del viernes, expresó: “Estamos coordinando porque queremos darle un mensaje al presidente Javier Milei, y es que con este tarifazo, del 500%, no vamos a poder ni ir a estudiar ni ir a trabajar, porque el sueldo mínimo está en 180 mil pesos ahora en marzo, y 200 mil pesos recién en el mes de abril".

"No aguantan los bolsillos. Nosotros no somos la casta. La casta no viaja en tren ni en colectivo, tampoco en subte, lo hacemos los trabajadores y los estudiantes”, en diálogo con LN+.

“Queremos trasladar ese mensaje partiendo también de la experiencia de la lucha de los estudiantes en Chile, quienes generaron una rebelión educativa. Creemos que tenemos que tomar en nuestras manos esta acción”, agregó.

“Vamos a contar con unos ojos que muestran que nosotros sí la vemos, y vemos como este ajuste nos está impactando de manera muy fuerte en nuestro día a día. Mientras, los sectores de la agroindustria, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las multinacionales se ven privilegiadas con el Gobierno”, analizó Fernández Martí.

“No hay plata para los sectores populares, para el Fondo de la Cultura, para la Universidad Pública. A su vez se entrelaza este mensaje desde el sector estudiantil, porque estamos a semanas del inicio de las clases y realmente no nos va a alcanzar para ir a estudiar, mientras en paralelo el Gobierno está aplicando un congelamiento del presupuesto universitario”, expresó, y luego remarcó:

“No tenemos viáticos para poder viajar hacia las facultades, no se van a aumentar las becas, se va a congelar el salario docente. Es un golpe brutal. Nosotros queremos con esta acción poner al movimiento estudiantil de pie y coordinar con el conjunto de los trabajadores que están siendo perjudicados por esta situación”.

“El molinetazo va a tener lugar en distintas estaciones de subte, de forma simultánea. El sector estudiantil va a concentrar en Plaza Miserere, pero también se van a realizar en Retiro, en Constitución, y creemos que esta es la forma que tenemos para visibilizar cómo el tarifazo está destruyendo los salarios y el derecho a poder estudiar y a poder trabajar”, concluyó la joven.