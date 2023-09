Carne vacuna: "Estamos con los valores de fines de julio y principio de agosto"

Mientras la inflación en Argentina continúa en alza, el precio de la carne es una de las principales variables a seguir de cerca por los consumidores, ante su incidencia en el costo de la canasta básica.

“Hubo un gran revuelo con esto de los precios, de la recomposición del precio en base a la inflación, son los únicos productos en la Argentina que no suben según inflación, esto es, oferta y demanda y entonces, nos trae subas y bajas que hacen mal a la economía de un matarife y también de un carnicero y mismo a 'Doña Rosa'”, afirmó Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores en el programa Metaverso, de Ciudadano.News.

- ¿En cuánto está pisado el precio de la carne vacuna?

-Hoy, en el mercado de Baradero, el novillito está en 720, 730 pesos el kilo, a una carnicería le está llegando la carne entre 1.450 y 1.550 pesos el kilo, y las milanesas, las pulpas, tienen que vender alrededor de 2.800 a 3.300 pesos. La carne es un producto que hace seis meses no subía, tuvo una recomposición y ahora había aumentado muchísimo, recomponiendo totalmente la pérdida de todo este año de inflación y volvió para atrás el precio y estamos con los valores de fines de julio y principio de agosto.

-Entonces, ¿qué pasó con el consumo?

- Veníamos consumiendo 52 kilos per cápita. Antiguamente, era 62, después bajamos a 42 y ahora estábamos en un nivel y en un trabajo que, al no aumentar, pero teniendo trabajo, lo podíamos compensar un poco en esos 52 kilos. En agosto y lo que va de septiembre todavía no tenemos el porcentaje, pero bajó el consumo porque si 'Doña Rosa' tiene 2.000 en la mano y es el único billete más grande que hay y cuando iba compraba 1 kilo de carne y después se encontró con que en algunos casos en plena suba le dieron 1/2 kilo, después tres cuartos, no es que 'Doña Rosa' pasó a tener 4 mil pesos y siguió comprando, independiente que la carne sigue siendo barato con relación a una pizza, un helado, empanadas, la carne sigue siendo barata por los nutrientes que tiene.

- ¿El programa Precios Justos cómo impactó en el sector?

-Realmente para no cerrar la exportación, el Gobierno nacional habló con los exportadores, tuvieron que poner un poco más de carne de estos precios cuidados, no firmado, sino de palabra y realmente son precios que llegan a las grandes cadenas de supermercados, vas a las carnicerías de cercanía y no encontrás los Precios Justos. Lamentablemente, es para un sector muy mínimo que puede ir en un auto a un supermercado y encuentra esa carne. Por otro lado, esa carne de exportación es carne de novillo pesado, más gordo, entonces la gente no está acostumbrada a comer ese tipo de novillo y ahí se encuentra que no es la misma calidad que le vende el carnicero, pero es un 2% de lo que consume la Argentina. Siempre digo: está el dólar blue y el dólar oficial y en la carne está pasando lo mismo, tenés el precio cuidado que vale 1.800 pesos el kilo de nalga y vas a una carnicería y vale el doble.

- ¿Cuál puede ser la solución para mejorar el sector?

-Tiene que mejorar la Argentina, tiene que haber previsibilidad, el otro día en la mesa de las carnes de la que participamos se les presentó a los diputados un proyecto a 10 años, entonces si se llevaría a cabo esto tendría la previsibilidad que necesita el sector y la Argentina. Tenemos que tener una política a largo plazo, con un país estable y vamos a tener de alguna manera más kilos de carne para poder exportar y para poder comer y ¿cómo se hace eso?, por ejemplo, no matando animales tan chiquitos como lo hacemos en este momento.