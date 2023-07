Camioneros indignados en el cruce binacional por un compañero accidentado

Los choferes de camiones que prestan el servicio de transporte internacional a través del Paso Cristo Redentor viven momentos muy difíciles. La sumatoria de problemas, como los cortes por daños en la infraestructura o diferentes contingencias climáticas, no parece tener solución, y siguen sumando incidentes que, según los propios involucrados, están transformando el área en una verdadera "olla a presión".

La falta de servicios, las carencias en infraestructura y el malestar con algunos funcionarios del Gobierno van "in crescendo", y el tema de la inseguridad no hace más que agravar el panorama.

Adrián Lynch, representante de los camioneros autoconvocados, señaló a Ciudadano.News los problemas que atraviesan: "La verdad que estamos con mucha bronca, ya venimos demasiado manipulados y bueno, pedimos una ambulancia y no va la ambulancia si no es un caso grave, pero tampoco lo evalúan", explicó.

El nuevo caso que desató la indignación fue el de un trabajador que sufrió un accidente, por una caída desde su unidad, que le produjo una grave lesión en la pierna. "El señor se fracturó tibia y peroné, es un muchacho, un colega brasileño, y se cayó del camión", agregó, en lo que definió como una situación crónica:

"Pero todos los días que estamos ahí, el señor, lo voy a poner entre comillas, (Néstor) Majul, el secretario de Seguridad, nos tiene tanta bronca que nos tiene cada vez peor. Y esto es ¿cómo explicarlo? Una olla de presión, que está a punto de explotar", aseguró Lynch.

"Esto hay que difundirlo, la verdad que este señor ya no sé a dónde quiere llegar, nos tienen muy muy mal. Para la pandemia fuimos héroes y ahora pasamos a ser vagabundos miserables, nos tienen muy mal y estamos trabajando nada más", aseguró el hombre.

"Sin los camiones no hay economía, no hay nada, y no se da cuenta este hombre (por Majul). Ya hicimos un paro y vamos a ver cómo actúa porque la verdad que ya estamos bastante cansados, todos los inviernos es lo mismo", agregó en sus críticas al funcionario provincial.

Sobre lo que piden, reseñó: "una ambulancia, por las necesidades básicas de tantos camiones que estamos parados, y tantos días que llevamos, a ver si alguien nos puede dar una mano con eso, por favor", concluyó.