Así fue el brutal ataque a machetazos que le costó la vida a Benjamín Gamond

Este lunes se conoció la triste noticia de que Benjamín Gamond (22) perdió la vida luego del brutal ataque a machetazos que sufrió en una playa de México y del que no pudo recuperarse. Por la agresión, efectivos de la Policía municipal local detuvieron a un joven de 21 años identificado como Cruz Irving Martínez Flores, quien es oriundo de Ometepec, en el estado de Guerrero.

El joven argentino, oriundo de la provincia Córdoba, había sido trasladado este domingo en un helicóptero sanitario al hospital Ángel del Mar de Puerto Escondido, a la Ciudad de México, en un helicóptero sanitario, donde fue sometido a una operación de alta complejidad, por pérdida de masa encefálica.

Por intermedio de un comunicado, fueron los familiares del joven quienes confirmaron el fallecimiento: "La familia Gamond informa con inmenso dolor la triste noticia que Benja no lo logró. El milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, como su fortaleza y corazón, pero no alcanzó".

"Agradecemos infinitamente toda la ayuda, colaboración, acompañamiento y amor recibido. Y pedimos que sepan entender el momento y puedan respetar el dolor de la familia", agregaron.

Según informó América Noticias, los familiares decidieron donar los órganos de Benjamín y posteriormente sus restos serían cremados para traer sus cenizas al país.

Cómo fue el ataque

El cruento incidente se produjo el viernes último en horas de la tarde, en la localidad turística de Lagunas de Chachua, del municipio de Villa Tutupepec, en la costa Oeste de México.

En ese lugar, Benjamín Gamond, Santiago Lastra (22) y Macarena González (22), fueron atacados con un machete por la espalda por un joven. Los motivos de la brutal agresión son desconocidos.

Según Marcos Gamond, hermano de Benjamín, se trató de un ataque "sin motivo y por la espalda, una locura". El violento episodio ocurrió mientras se encontraban almorzando en un restaurante de playa: "Fueron abordados por un tipo que los agredió a los tres con un machete", sumó el familiar.

"A Santiago le provocó una fractura en un brazo y Macarena también resultó lesionada y tuvo que ser intervenida por un corte y una fractura en el húmero", indicó al sitio LM Neuquén. Además, señaló que su hermano "recibió dos machetazos en la cabeza, con pérdida de masa encefálica".

En declaraciones con al portal Necochea Digital, la mamá de Macarena, oriunda de Necochea, brindó detalles de lo ocurrido. Según explicó, los tres jóvenes llegaron a la isla el jueves 11 de mayo y conocieron al agresor en la lancha que los transportó hacia el destino.

“Estuvo hablando con ellos y les dijo que era instructor de surf. Cuando llegaron a la isla, él les dijo que era de ahí y que cualquier cosa que necesitaran, él iba a andar por la costa”, precisó Fernanda Carina González.

Ya en la isla, los tres se instalaron en el lugar, pasaron la noche y, al día siguiente, fueron a almorzar a un restaurante en la playa. En ese momento, vieron que el hombre estaba ahí y Benjamín se acercó a preguntarle si sabía dónde podían comprar tablas de surf.

Siguiendo con el relato de tu propia hija, la mujer contó que “el tipo lo miró sacado, como si no lo conociera”, explicó la madre. Minutos después, los jóvenes abandonaron el establecimiento gastronómico y, en ese momento, se produjo el ataque. “El agresor salió corriendo de la nada, como loco, y lo atacó con el machete en la cara y la cabeza a Benjamín. Lo único que le dijo fue: ‘A vos te mandaron, a vos te mandaron’”.

Y continuó: “Entonces Maca se le tiró encima para que no lo atacara más y ahí la cortó a ella. Mi hija logró pararse y correr para pedir ayuda. También atacó a su novio produciéndole cortes en los brazos y una fractura en la muñeca”.

Para cerrar, la mujer describió lo sucedido como "espantoso”, y reconoció que “los paramédicos no lo podían creer, no podían entender cómo había pasado algo así. En el lugar la gente duerme con las puertas abiertas, es paradisíaco y tremendamente tranquilo”, concluyó.

Quién era Benjamín Gamond

Benjamín era el menor de ocho hermanos y se había instalado por segundo año consecutivo en Tulum para trabajar durante la temporada en el área gastronómica. Había ido de paseo a la localidad de Puerto Escondido, Oaxaca, con su amigo -también oriundo de Córdoba- y la novia de este -nacida en Necochea- cuando sufrieron el brutal ataque.

El joven jugaba como medio scrum en El Tala Rugby Club. “Abrazamos y acompañamos a su mamá, sus hermanos y toda su familia, a sus amigos y a toda la comunidad blanquinegra en este tristísimo momento”, expresaron las autoridades del Tala Rugby Club a través de un comunicado en la cuenta oficial de Facebook.

Marcos, hermano de Benjamín, llegó en las últimas horas a la capital de México para acompañarlo: "Gracias por esperarme!! Volá muy alto torito!!! Nos veremos de nuevo!! Te amamos!!", expresó en su perfil de Instagram.