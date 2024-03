La salud psicofísica y la autoestima está relacionada con la percepción que las personas tienen de sí mismas, una circunstancia que demanda más y diferentes tipos de servicios que apuntan a la parte física como son los centros de belleza, gabinetes de spa, centros de estética. Esta realidad ha despertado el interés de la diputada Laura Balsells Miró de La Unión Mendocina.

En diálogo con El Interactivo (lunes a viernes, de 12 a 14, por Facebook y YouTube de Ciudadano.News) la legisladora señaló: “En Mendoza hay muchos sitios de esta clase lo cuales han aumentado, a veces hasta por la necesidad económica y por gente que le interesa y se ha abocado a estos temas a conciencia, responsablemente, pero también sucede que en otros lugares no se hace con esa responsabilidad, se hace con poco conocimiento y que tiene resultados negativos en el rostro, en el cuerpo de las personas que asisten".

“Este proyecto tiene que ver con preservar la salud psicofísica de las personas", dijo la diputada al referirse a su iniciativa para que esos centros de estética corporal, además de tener habilitación municipal, tengan el control de las autoridades del Ministerio de Salud.

Balsells Miró aseguró que "no hay una dependencia que se dedique a ver qué está sucediendo, cómo se está implementando, hay muchísimos tratamientos nuevos, hablo desde este proyecto de ley, son tratamiento no quirúrgicos, no invasivos, es decir que tienen que ver donde no hay cortes de piel, donde no hay ningún tipo de jeringa que atraviese la piel, eso se llama no invasivo y no quirúrgico".

Añadió la diputada que "hay mucha aparatología nueva donde muchos profesionales la usan y la usan muy bien y los resultados estéticos son excelentes, pero ocurre que hay personas que compran y no conocen cómo se utilizan, o lo hacen irresponsablemente".

"Es sabido que hay resultados que no han sido los esperados y han tenido situaciones, por ejemplo hay un aparato que hace masajes en el abdomen y hay personas que han terminado con una hernia y esto es porque la persona que usaba el aparato no sabía cómo hacerlo, o los limites hasta dónde, por eso el fin, el objetivo de este proyecto es cuidar la salud de los mendocinos".

“En este proyecto pedimos que se controle, que esté a cargo un especialista de la salud, un profesional de la salud en cada uno de los centros de estética que sea el que avale ese espacio, puede ser un gabinete, no hace falta que sea en una clínica, pero que tenga todas las condiciones incluso de higiene que se necesitan, que la persona que va a manejar un aparato sepa de qué se trata, que conozca el cuerpo y que estos espacios estén avalados por profesionales médicos. Y por el otro lado, dar información. Informar a la población de dónde va, que exija, cada uno que va a esos espacios, tenemos que exigir que haya condiciones de higiene, que la persona que nos atienda sea una conocedora de lo que hace y se haga responsable. La información es muy importante”, advirtió.

Acompañamiento de un animal

La diputada también presentará un proyecto para que un animal, un perro, pueda acompañar a un niño al momento de internación o en el tratamiento: “Que los hospitales permitan la intervención, ya sea de la mascota del niño o habrá un equipo de canes específicos para el tratamiento de internaciones pediátricas. En esto estamos trabajando".

“El Garrahan ya lo está trabajando y ha tenido resultados muy favorables porque la emotividad es sumamente importante para ayudar a que todas las intervenciones médicas sean mejores".

“En el Notti todavía no se hace. Estamos esperando que esta ley se comience a tratar, en mayo seguramente vamos a empezar con este tratamiento. Es una ley de mi autoría, pero voy a viajar, voy a ir al Garrahan y voy a traer la información bien detallada del qué y el cómo”.

Producción periodística: Fernando García - Sebastián Peralta