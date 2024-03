El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, presentó hoy en Casa Rosada la reforma Procesal Penal Federal que -sostuvo- pretende "una transformación absoluta de la Justicia" e incluye el juicio por jurados y cambios en el Código Penal.

"Queremos que en el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia con división de poderes, independencia y eficacia. Nicolás Posse me habla de 'mano justa'", sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa en la sede gubernamental.

Previamente, Cúneo Libarona encabezó en la Rosada la "Primera Reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal", de la que participaron además el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

Actualmente, ese Código, que se aprobó mediante la ley 27.063 en 2014, solamente se aplica en las provincias de Salta y Jujuy, se propuso llevar su jurisdicción a Rosario, pero desde la Corte Suprema anticiparon que aún falta adecuar la infraestructura.

El auditorio ante el que fue presentado estaba compuesto por figuras tales como los ministros del Interior, Guillermo Francos y su colega de Seguridad, Patricia Bullrich. También estaban presentes el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra; el senador Luis Juez y la diputada Juliana Santillán, además del presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra.

El ministro adelantó que "el gobierno de Javier Milei quiere transformar la Justicia con eficacia respetando la división de poderes" y agregó: “hemos hecho un esfuerzo extraordinario, matemático, para poner esto en funcionamiento. No tenemos la posibilidad de crear polos judiciales o poner aviones".

" Pero, como dice el presidente Milei, con ganas se puede. Tenemos elementos, hemos conseguido los fondos. Revisamos la lista de inmuebles que tiene el Estado, vamos por los decomisos, rematamos los bienes y usamos los fondos”.

Además de renovar los textos legales se reclamó al Ministerio de Justicia designar titulares de los varios juzgados del interior además de considerar cubrir la vacante en la Corte Suprema que dejó Elena Highton de Nolasco y proveer otro cargo para remplazar a Juan Carlos Maqueda, el veterano ministro que se jubilará a fin de año. Por lo tanto la Corte quedará en minoría.

Por otro lado, Cúneo Libarona fue consultado sobre unas críticas que había lanzado contra la gestión de Javier Milei el secretario general del sindicato Unión de Empleados Judiciales de la Nación, a quien respondió con dureza.

"Piumato no tiene el suficiente conocimiento para opinar, yo tomo en consideración las opiniones de jueces, fiscales pero no tomo en consideración las opiniones de Piumato", disparó el ministro. Y completó: "Lo conozco de toda la vida y lo digo con cariño, que no hable de lo que no sabe".